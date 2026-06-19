Liga BBVA MX podría exportar hasta 5 jugadores a EUROPA tras el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se ha convertido en el escenario perfecto para que varios jugadores, que forman parte de la Liga BBVA MX, puedan destacar en el terreno de juego, lo cual hace que muchos equipos de Europa estén al pendiente de lo que ocurra con ellos.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

De hecho, existen varios elementos que forman parte de la primera división azteca que podrían dar el salto a Europa una vez concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, aquí conocerás 5 futbolistas de la Liga BBVA MX que podrían cumplir su sueño más pronto que tarde.

5 jugadores de la Liga BBVA MX que podrían dar el salto a Europa

Armando González : La Hormiga fue el delantero mexicano más efectivo del último año, por lo que luce poco probable que vuelva a Chivas tras el interés que tienen por él en Países Bajos y España.

: La Hormiga fue el delantero mexicano más efectivo del último año, por lo que luce poco probable que vuelva a tras el interés que tienen por él en Países Bajos y España. Brian Gutiérrez: Recientemente se dijo que el elemento de la Liga BBVA MX es buscado por dos grandes de Francia, los cuales no tendrían problemas en pagar lo que sea por él.

Recientemente se dijo que el elemento de la es buscado por dos grandes de Francia, los cuales no tendrían problemas en pagar lo que sea por él. Raúl Rangel: Un jugador más de Chivas podría dar el salto a Europa luego del supuesto interés que el Sporting de Portugal ha puesto en él desde hace algunas semanas.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Gilberto Mora : El jugador de Xolos recientemente fue vinculado con el Napoli de Italia, aunque vale decir que el mediocampista no puede salir de la Liga BBVA MX hasta que cumpla la mayoría de edad.

: El jugador de Xolos recientemente fue vinculado con el Napoli de Italia, aunque vale decir que el mediocampista no puede salir de la hasta que cumpla la mayoría de edad. Erik Lira: Escuadras como el Real Betis y el Girona han mostrado su interés por fichar al elemento de Cruz Azul, quien recientemente fue campeón de la Liga BBVA MX.

¿Raúl Jiménez vuelve a la Liga BBVA MX tras el Mundial 2026?

Mucho se habló respecto a la posibilidad de que Raúl Jiménez volviera al América tras su paso por el Fulham; sin embargo, el delantero de 35 años decidió mantenerse en Inglaterra con los Wolves en la Championship.