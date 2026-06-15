Liga BBVA MX en ascenso; así supera su participación en el Mundial 2026 respecto a 2022

La Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento más importante a nivel deportivo que habrá a lo largo del año, finalmente inicio, y es aquí en donde la Liga BBVA MX no podía faltar. Ahora bien, por qué este Mundial es más importante para el futbol mexicano en relación a Qatar 2022.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 fue una de las más complicadas que la Selección Mexicana ha tenido en las últimas décadas toda vez que se quedó fuera en la fase de grupos. Esta situación, además, también permeó directamente a los jugadores de la Liga BBVA MX por una razón clara.

¿Por qué la Copa Mundial de la FIFA 2026 es mejor para la Liga BBVA MX con respecto a Qatar?

Una vez lanzadas las listas definitiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Liga BBVA MX puede presumir un total de 26 futbolistas, que juegan en el futbol mexicano, y que representarán a sus respectivos países en el evento que dará comienzo este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

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Dicha cifra representa un nuevo récord para la primera división azteca, sumando tres elementos más respecto a Qatar 2022 y cuatro en relación a Rusia 2018. Ante tal situación, este dato refleja el crecimiento que la Liga BBVA MX ha tenido en cuanto a nivel a nivel continental.

Lógicamente, la Selección que aporta más jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026 es México con 12 futbolistas, destacando elementos como Raúl Rangel, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira y Gilberto Mora. Debajo del cuadro nacional aparece Panamá con cuatro figuras, entre las que aparece Adalberto Carrasquilla.

¿Qué selecciones sudamericanas se alimentaron de la Liga BBVA MX?

Tal y como se ha hecho costumbre, son varias las selecciones de Sudamérica que se alimentaron de la Liga BBVA MX para sus respectivas convocatorias. Entre estas destacan Uruguay con cuatro elementos, así como tres por parte de Ecuador y dos más de Colombia, siendo estos Willer Ditta y Camilo Vargas.

