Jugador de la Liga BBVA MX sufre un gracioso robo en las puertas de su casa

Uriel Antuna, jugador de los Tigres de la UANL de la Liga BBVA MX, fue víctima de un curioso robo a las puertas de su casa, luego de que una manada de osos pequeños ingresara al patio del jugador y se robaran algunas pertenencias de la familia.

Uriel Antuna sufre un curioso robo a las puertas de su casa

A través de sus redes sociales, Penélope García, esposa de Uriel Antuna, compartió un video en donde se ve a cuatro osos pequeños aprovechando un descuido para tomar una mochila que contenía objetos personales del jugador de Tigres.

Los animales aprovecharon que la reja estaba abierta para ingresar al domicilio y tomar las pertenencias en un intento por conseguir comida, pero al no encontrarla volvieron a la casa de Antuna, aunque la familia ya había cerrado la puerta para evitar que ingresaran nuevamente.

No es la primera vez que los osos 'atacan' la propiedad de Uriel Antuna, ya que hace unos días se vio también a cuatro mamíferos, que incluso podrían ser los mismos, revisando la basura de la casa del jugador buscando alimento.

Ni la defensa de Tigres pudo con los osos 'malosos'

Una familia de osos entró a la casa de Uriel Antuna, jugador de Tigres, y se 'robaron' una mochila que contenía ropa del 'universitario'. Penny García, esposa de Antuna, grabó el momento.

Antuna no es el único jugador de Tigres que ha sido visitado por osos. En octubre de 2025, Ángel Correa, compañero de Antuna se encontró con una familia de osos mientras caminaba con su familia en San Pedro Garza García.

