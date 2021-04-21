Atlante y Cancún chocan en partidazo de Repechaje

La temporada regular de la Liga de Expansión MX llegó a su fin, quedó definida la tabla de posiciones y con ello la Reclasificación en búsqueda de la tan ansiada Liguilla.

Este miércoles en punto de las 19:15 horas a través en las plataformas de Azteca Deportes, podrás disfrutar del encuentro entre el Atlante vs Cancún en vivo por aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Atlante y Cancún al partido?

Los Potros de Hierro del Atlante son séptimos de la tabla general con 23 puntos. Vienen de ganar 1 a 0 en Mérida ante Venados. En siete partidos en la Ciudad de los Deportes, los Potros dirigidos por Mario García, acumularon cuatro triunfos, dos empates, un tropiezo, diez goles a favor y cuatro en contra.

Por su parte Cancún dirigidos por experimentado exfutbolista Christian “Chaco”Giménez ocupa el octavo puesto con 21 puntos. Con seis partidos ganados, seis perdidos y 3 empatados en la fecha regular.

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Sus mejores anotadores, son el capitán, Miguel Basulto, José Guadalupe Hernández y Steven Almeida, cada uno con un par de tantos.

La primera vez que coincidieron, ambas escuadras fue en la octava jornada del Apertura 2020, en la Ciudad de México dándole el triunfo a los Potros 2-1. Con anotaciones de los hoy jugadores de Venados, Edgar Alaffita al Min 17 y al minuto 21’ por parte de Lizandro Echeverría. Mientras que única anotación de los de Cancún estuvo a cargo de José Guadalupe Hernández al minuto 70′ del juego.

Seis meses después, en la novena fecha del actual torneo, los caribeños impusieron condiciones 1-0 como locales en el estadio Andrés Quintana Roo con gol de penal del experimentado delantero, Javier ‘Chuletita’ Orozco.

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Será hasta el jueves por la noche cuando se conozcan a todos los equipos que participarán en los Cuartos de Final de la Liga de Expansión donde ya Celaya espera rival, para de ahí avanzar, de inicio a la Semifinal donde ya está Atlético Morelia, y a partir de ahí los dos mejores peleen en la Final.

