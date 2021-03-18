EN VIVO Atlante vs Alebrijes por TV Azteca Deportes

Este jueves el cuadro del Atlante enfrenta a los Alebrijes de Oaxaca en duelo de la fecha 10 de la Liga de Expansión MX, en la que buscarán sumar las tres unidades como local, para llegar a los primeros planos del certamen.

El torneo continúa su marcha y los Potros de Hierro ocupan el sexto puesto en una competencia cerrada, pues tienen 15 puntos y el segundo lugar que es Celaya, apenas le saca tres unidades de diferencia.

El equipo de Alebrijes de Oaxaca tiene 11 puntos sumados en 9 partidos disputados en este curso. Han ganado tres cotejos, han empatado en dos ocasiones y han caído en cuatro compromisos. Vienen con el triunfo en la mente para dejar el sitio 13 que ocupan actualmente, a tres puestos del sotanero Leones de la U de G, que están estancados con 8 discretos puntos.

El líder de la competencia de la joven Liga de Expansión es el equipo Tapatío, que domina con 19 puntos luego de sus 5 victorias, 2 empates y tres descalabros.

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En el sistema de competencia, hasta el lugar 12 tiene chances de estar en la Final o hasta de ser campeón, llegando a las instancias de postemporada en reclasificación. Alebrijes de Oaxaca por ahora están a un escalón de ir a repechaje y aunque aún hay juegos por delante sumar será importante para sus aspiraciones.

🙌 ¡¡Tenemos Liga de Expansión!! 🙌 El Atlante desea seguir en los primeros lugares y recibe a los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Azulgrana. 💙❤️



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Las alineaciones del partido Atlante vs Alebrijes de Oaxaca

Los Potros de Hierro del Atlante, van con sus 11 jugadores titulares para este encuentro a celebrarse en el Estadio Azul de la Ciudad de México.

11 inicial de Atlante: Humberto Hernández, Jonathan Sánchez, Edson Partida, Rolando González, José García, Pablo Gómez, Edgar Alaffita, Jesús Venegas, Vladimir Moragrega, Ramiro Costa y Luis García.

Los Alebrijes de Oaxaca, pondrán en el terreno de juego a sus mejores hombres para alcanzar un lugar momentáneo en el repechaje.

11 inicial de Oaxaca: Ángel Alonzo. Oscar Torres, Juan Portales, Diego Choreño, Jair Cortés, Fernando Vázquez, Johan Alonzo, Fernando Morales, Emmanuel Quezada, Ricardo Monreal y Julio Cruz.