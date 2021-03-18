EN VIVO Atlante vs Alebrijes por TV Azteca Deportes
Atlante enfrenta este jueves al cuadro de Alebrijes que llega con la idea de dar la sorpresa en la cancha del Estadio Azul este jueves.
Este jueves el cuadro del Atlante enfrenta a los Alebrijes de Oaxaca en duelo de la fecha 10 de la Liga de Expansión MX, en la que buscarán sumar las tres unidades como local, para llegar a los primeros planos del certamen.
El torneo continúa su marcha y los Potros de Hierro ocupan el sexto puesto en una competencia cerrada, pues tienen 15 puntos y el segundo lugar que es Celaya, apenas le saca tres unidades de diferencia.
El equipo de Alebrijes de Oaxaca tiene 11 puntos sumados en 9 partidos disputados en este curso. Han ganado tres cotejos, han empatado en dos ocasiones y han caído en cuatro compromisos. Vienen con el triunfo en la mente para dejar el sitio 13 que ocupan actualmente, a tres puestos del sotanero Leones de la U de G, que están estancados con 8 discretos puntos.
El líder de la competencia de la joven Liga de Expansión es el equipo Tapatío, que domina con 19 puntos luego de sus 5 victorias, 2 empates y tres descalabros.
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En el sistema de competencia, hasta el lugar 12 tiene chances de estar en la Final o hasta de ser campeón, llegando a las instancias de postemporada en reclasificación. Alebrijes de Oaxaca por ahora están a un escalón de ir a repechaje y aunque aún hay juegos por delante sumar será importante para sus aspiraciones.
🙌 ¡¡Tenemos Liga de Expansión!! 🙌 El Atlante desea seguir en los primeros lugares y recibe a los Alebrijes de Oaxaca en el Estadio Azulgrana. 💙❤️— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 18, 2021
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Las alineaciones del partido Atlante vs Alebrijes de Oaxaca
Los Potros de Hierro del Atlante, van con sus 11 jugadores titulares para este encuentro a celebrarse en el Estadio Azul de la Ciudad de México.
11 inicial de Atlante: Humberto Hernández, Jonathan Sánchez, Edson Partida, Rolando González, José García, Pablo Gómez, Edgar Alaffita, Jesús Venegas, Vladimir Moragrega, Ramiro Costa y Luis García.
Los Alebrijes de Oaxaca, pondrán en el terreno de juego a sus mejores hombres para alcanzar un lugar momentáneo en el repechaje.
11 inicial de Oaxaca: Ángel Alonzo. Oscar Torres, Juan Portales, Diego Choreño, Jair Cortés, Fernando Vázquez, Johan Alonzo, Fernando Morales, Emmanuel Quezada, Ricardo Monreal y Julio Cruz.