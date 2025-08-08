¡ÚLTIMA HORA! Estadio de Monterrey, sede del repechaje para el Mundial 2026

A menos de un año del inicio de la Copa del Mundo, hay buenas noticias de cara al Mundial 2026. El Estadio BBVA con sede en Monterrey, va a ser sede de un partido de repechaje previo al certamen internacional que México comparte como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El repechaje para el Mundial 2026 se va a disputar en marzo del siguiente año, instancia en la que seis selecciones van a buscar su boleto a la Copa del Mundo en un formato de eliminación directa a partidos únicos teniendo a seis naciones distribuidas de la siguiente forma:



Una selección de la Confederación Asiática.

Una selección de la Confederación Africana.

Una selección de la Confederación Sudamericana.

Una selección de la Confederación de Oceanía

Dos selecciones de Concacaf.

En el repechaje, la UEFA no tiene participación debido a que dicha confederación tiene 16 plazas directas a la Copa del Mundo.

De momento, ya hay un país confirmado para jugar el Play-Off para el Mundial 2026. Nueva Caledonia será representante de Oceanía tras perder frente a Nueva Zelanda en busca del boleto a la competencia internacional.

¿Cuántos partidos hay en México en el Mundial 2026?

Durante la Copa del Mundo de 2026, misma que se va a jugar del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, en México se vana disputar 13 partidos.

En el Estadio Ciudad de México se va a disputar el juego inaugural y en total va a recibir cinco partidos: 3 de Fase de Grupos y 2 de Eliminación Directa. Por su parte, el Estadio BBVA va a tener tres juegos de Fase de Grupos y uno de Eliminación. Mientras que Guadalajara va a recibir cuatro compromisos de la Fase de Grupos.

