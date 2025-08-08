deportes
¡ÚLTIMA HORA! Estadio de Monterrey, sede del repechaje para el Mundial 2026

Rumbo a la Copa del Mundo de 2026, el Estadio BBVA de Monterrey va a ser sede de un juego de repechaje que se va a disputar en marzo del siguiente año

Estadio BBVA, casa de Rayados
Oscar Rodríguez
Mundial México 2026
A menos de un año del inicio de la Copa del Mundo, hay buenas noticias de cara al Mundial 2026. El Estadio BBVA con sede en Monterrey, va a ser sede de un partido de repechaje previo al certamen internacional que México comparte como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

El repechaje para el Mundial 2026 se va a disputar en marzo del siguiente año, instancia en la que seis selecciones van a buscar su boleto a la Copa del Mundo en un formato de eliminación directa a partidos únicos teniendo a seis naciones distribuidas de la siguiente forma:

  • Una selección de la Confederación Asiática.
  • Una selección de la Confederación Africana.
  • Una selección de la Confederación Sudamericana.
  • Una selección de la Confederación de Oceanía
  • Dos selecciones de Concacaf.

En el repechaje, la UEFA no tiene participación debido a que dicha confederación tiene 16 plazas directas a la Copa del Mundo.

De momento, ya hay un país confirmado para jugar el Play-Off para el Mundial 2026. Nueva Caledonia será representante de Oceanía tras perder frente a Nueva Zelanda en busca del boleto a la competencia internacional.

¿Cuántos partidos hay en México en el Mundial 2026?

Durante la Copa del Mundo de 2026, misma que se va a jugar del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio, en México se vana disputar 13 partidos.

En el Estadio Ciudad de México se va a disputar el juego inaugural y en total va a recibir cinco partidos: 3 de Fase de Grupos y 2 de Eliminación Directa. Por su parte, el Estadio BBVA va a tener tres juegos de Fase de Grupos y uno de Eliminación. Mientras que Guadalajara va a recibir cuatro compromisos de la Fase de Grupos.

