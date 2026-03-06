¡ÚLTIMA HORA! Liga MX confirma la fecha y sede del partido de estrellas contra la MLS en el All Star Game 2026
La Liga BBVA MX confirmó la edición 2026 del All Star Game contra las figuras de la MLS
Las estrellas de la Liga BBVA MX se enfrentarán a las figuras de la Major League Soccer (MLS) en una nueva edición del All Star Game que ya tiene fecha y sede confirmadas, confirmó a través de un comunicado el campeonato mexicano de Primera División.
All Star Game 2026: Fecha y sede confirmadas del partido entre la Liga BBVA MX y la MLS
Esta será la quinta vez que las estrellas de la MLS y de la Liga BBVA MX se enfrenten en un partido y por tercera ocasión se realizará el All Star Skills Challenge en donde los aficionados podrán ver a sus jugadores favoritos cumpliendo diferentes retos para sumar puntos.
"Nos entusiasma que la Liga BBVA MX vuelva a formar parte del MLS All Star para su edición 2026. Este evento refleja el valor de nuestra colaboración con la MLS y nos brinda una vitrina importante para mostrar la calidad y competitividad de nuestros jugadores. Estamos seguros de que será una gran semana para los aficionados de los tres países", declaró Francisco Iturbide.
El encuentro entre la Liga BBVA MX y la MLS se desarrollará el próximo miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.
Estrellas de la Liga BBVA MX y la @MLSes participarán en el All-Star Game 2026. pic.twitter.com/5cDuhVpJTg— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2026
Por su parte, el All Star Skills Challenge tendrá lugar el martes 28 de julio en el Truist Field de Charlotte y los boletos los podrás adquirir a partir del 24 de marzo a través del portal de MLSsoccer.com/AllStar.
