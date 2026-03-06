¡ÚLTIMA HORA! Liga MX confirma la fecha y sede del partido de estrellas contra la MLS en el All Star Game 2026

Las estrellas de la Liga BBVA MX se enfrentarán a las figuras de la Major League Soccer (MLS) en una nueva edición del All Star Game que ya tiene fecha y sede confirmadas, confirmó a través de un comunicado el campeonato mexicano de Primera División.

All Star Game 2026: Fecha y sede confirmadas del partido entre la Liga BBVA MX y la MLS

Esta será la quinta vez que las estrellas de la MLS y de la Liga BBVA MX se enfrenten en un partido y por tercera ocasión se realizará el All Star Skills Challenge en donde los aficionados podrán ver a sus jugadores favoritos cumpliendo diferentes retos para sumar puntos.

"Nos entusiasma que la Liga BBVA MX vuelva a formar parte del MLS All Star para su edición 2026. Este evento refleja el valor de nuestra colaboración con la MLS y nos brinda una vitrina importante para mostrar la calidad y competitividad de nuestros jugadores. Estamos seguros de que será una gran semana para los aficionados de los tres países", declaró Francisco Iturbide.

El encuentro entre la Liga BBVA MX y la MLS se desarrollará el próximo miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

Estrellas de la Liga BBVA MX y la @MLSes participarán en el All-Star Game 2026. pic.twitter.com/5cDuhVpJTg — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 6, 2026

Por su parte, el All Star Skills Challenge tendrá lugar el martes 28 de julio en el Truist Field de Charlotte y los boletos los podrás adquirir a partir del 24 de marzo a través del portal de MLSsoccer.com/AllStar.

