New York RB 0-0 Bravos de Juárez: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 en la Leagues Cup 2025 HOY jueves 7 de agosto; marcador online

La Fecha 3 de la Leagues Cup 2025 culmina este jueves 7 de agosto, fecha en la que se definen los cruces de Cuartos de Final en el certamen entre la Liga BBVA MX y la Major League Soccer. El compromiso entre New York RB y FC Juárez acapara los reflectores debido a que el resultado de los Bravos puede cambiar el destino de la siguiente instancia en la competencia.

Te puede interesar: ¡Toda de Efraín Juárez! Pumas sella su primer FRACASO en la Leagues Cup 2025

Dirigidos por Martín Varini, el conjunto de La Frontera se ubica actualmente en el quinto puesto de la tabla, por lo que una victoria les asegura el pase a la siguiente ronda de la que dejarían fuera al Club Puebla. Del otro lado, New York RB llega con posibilidades de colarse a la Fase Eliminatoria, no obstante, lo tienen más complicado ya que deberían golear a Juárez para poder superar a Portland y Orlando City.

Los Bravos de Juárez encaran el partido en la cancha de la Red Bull Arena luego de haber derrotado a Cincinnati desde la instancia de penaltis. Por su parte, New York RB viene de caer ante Monterrey en la tanda desde los once pasos.

Te puede interesar: ¡Queda UN LUGAR! ELIMINADOS de La Liga BBVA MX en la Leagues Cup 2025