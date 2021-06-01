José de Jesús Corona CAMPEÓN, su primer título de liga | FOTOS

Checa las mejores fotos de José de Jesús Corona, en la final del Guardianes 2021 de la Liga BBVA MX, donde Cruz Azul se coronó campeón. Este es el primer título de Corona en la liga mexicana y finalmente llegó a sus 40 años.

Jesús Corona Campeón Liga BBVA MX

Corona debutó en 2002 con Atlas.

Entre 2004 y 2009 estuvo con Tecos de la UAG.

Desde 2009 es portero del Cruz Azul.

Con “La Máquina” ha vivido amargos momentos.

Previamente había ganado Copa MX y Concachampions.

Pero este 2021 a los 40 años y casi a 20 de su debut, lo logró.

Junto a Cruz Azul se coronó por primera vez en su carrera.

Cruz Azul además ganó su primer título desde 1997.

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