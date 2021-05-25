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FOTOS de Cruz Azul CAMPEÓN en 1997 ¡Revive el momento!
El último campeonato de liga del Cruz Azul fue en 1997 y aquí puedes revivir ese histórico momento con las mejores fotos de ese triunfo ante León.
El 7 de diciembre de 1997, Cruz Azul ganó su octavo título del futbol mexicano, tras una espera de 17 años, el último había sido en la temporada 1979-1980. Estas son las mejores fotos del título más reciente de Cruz Azul.
Cruz Azul Campeón Invierno 1997
En el juego de ida, Cruz Azul venció a León 1-0 el 4 de diciembre de 1997.
En el juego de vuelta, Cruz Azul se coronó en tiempo extra con gol de oro, tras empate en el global.
Un agónico gol de Carlos Hermosillo en los tiempos extra, le dio el título al Cruz Azul.
Desde entonces han perdido 6 finales.
Invierno 1999, Clausura 2008, Apertura 2008, Apertura 2009, Clausura 2013 y Apertura 2018.
En este Guardianes 2021 regresan a una Final.
Jueves partido de ida contra Santos.
Y la vuelta el domingo en el Estadio Azteca.
Podrás ver el partido por la señal de Azteca Deportes.
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