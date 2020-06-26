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Conoce a los equipos de la Liga de Expansión

Un total de 17 conjuntos estarán presentes en la Liga de Expansión

Conoce a los equipos de la Liga de Expansión

Escrito por: Azteca Deportes

Ciudad de México.- ¡Mucha carnita! La Liga de Expansión, que estará próxima a comenzar el 14 de agosto y que contará con 17 equipos, los cuales se componen de franquicias del Ascenso MX, filiales de equipos de primera y de la Liga Premier.

Se aprobaron los siguientes cambios de nombre deportivo y sede:

1-. Atlético Zacatepec por Club Atlético Morelia, cuya sede será el Estadio Morelos.
2-. Cafetaleros de Chiapas por Cancún FC, cuya sede será el Estadio Andrés Quintana Roo
3-. Atlante cambiará su sede a la Ciudad de México y jugará en el Estadio Azul.

Los equipos serán Alebrijes de Oaxaca, Atlante, Cancún FC, Celaya FC, Cimarrones de Sonora, Club Atlético Morelia, Correcaminos de la UAT, Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas, TM Fútbol Club, Leones Negros, Venados FC, Tapatío, Pumas Tabasco, Liga Premier 1, Liga Premier 2 y Liga Premier 3, que tentativamente serían Coyotes de Tlaxcala, Deportivo Tepatitlán y Reynosa.

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