“Un descuido nos costó el partido": Guillermo Almada

Santos cayó en las semifinales de la Leagues Cup ante Seattle Sounders de la MLS con gol de último minuto. A pesar de ser eliminados, el entrenador Guillermo Almada, asegura que esta derrota no tiene que desmotivar al equipo para sus próximos compromisos. Sin embargo, si aceptó que su equipo tiene que mejorar en muchos aspectos para pelear por títulos.

“Fracaso es cuando uno no lo intenta, dejando de un lado eso, lo intentamos, con nuestra ideología, nuestro funcionamiento, con gente al frente, obviamente que queríamos ganar, creo que hicimos los méritos, pero sabemos que el fútbol no es de méritos es de resultados, obviamente la falta de efectividad nos costó el partido, pero la gran mayoría siempre estuvimos hacia delante y bueno obviamente van a venir muchas revanchas que nos dan alegrías” dijo el director técnico santista en conferencia de prensa.

Ahora el equipo de la Major League Soccer esperará en la final al ganador de la llave entre Pumas y León gracias al gol de Raúl Ruidíaz al minuto 93. Los laguneros no pudieron concretar ninguno de sus 13 disparos del partido y fueron eliminados en el último instante antes de ir a penales en la jugada final del duelo.

“Nos costó (el partido) un descuido, en una buena transición (Seattle Sounders) y bueno obviamente también la falta de contundencia porque generamos algunas situaciones y no tuvimos fortuna, obviamente tenemos que seguir mejorando y tener mucho mayor efectividad y si no lo hacemos traducido en el marcador muy difícil, vuelvo insistir que eres y me deja un favor a Marco que no lo merecemos, pero el fútbol no es de merecimiento, fallamos y no concretamos.” comentó el estratega.

El conjunto lagunero comenzó una racha negativa tras hilar dos derrotas en partidos consecutivos. Primero contra Xolos. En la jornada 8 de la Liga BBVA MX, cayeron 2-1 en Tijuana y ahora contra el equipo estadounidense.

Para el conjunto de Guillermo Almada solo queda concentrarse el torneo local donde enfrentarán a Puebla en la siguiente fecha.