Ganar la Leagues Cup no salva el Torneo: Andrés Lillini

Pumas vive un presente complicado, son penúltimo lugar de la Liga BBVA MX con tan solo 6 puntos de 24 posibles, y este miércoles se enfrentan a León en las Semifinales de la Leagues Cup en Estados Unidos, para el técnico universitario Andrés Lillini este es un partido trascendental dentro de los objetivos de la institución, sin embargo pasar a la final o quedar campeones de este certamen no maquilla ni salva el año futbolístico.

Además el entrenador del conjunto felino fue contundente y aseguró que este tipo de torneos son importantísimos para el club, pues dan fogueo y muy relevantes a nivel internacional.

“No, no salva ni es nada comparable ( con la Liga). Nosotros tenemos un objetivo en el torneo que es entrar a la Liguilla. Esto es aparte, es algo que te da prestigio, una trascendencia para la institución, este es un torneo internacional que sirve para sumar cosas para el equipo”, expresó Lillini en Conferencia de Prensa

“Es un Torneo que queremos ganar , nosotros jugaremos con los titulares, todos queremos ganar una competencia de carácter internacional , más allá que se encarguen, a veces, de desprestigiarla, para nosotros es muy importante ganarla, hace un año nos ganamos ese derecho a pelear por esto, no por nada están los mejores 8, el partido para nosotros es sumamente importante porque queremos jugar la final y ganarla “.

No piensan en la final perdida ante León

Finalmente Andrés Lillini comentó que esto no es una revancha deportiva ante León, pues la final que perdieron hace un año ante Los Esmeraldas, es totalmente diferente a una semifinal de Leagues Cup.

“No, no es revancha, nosotros pensamos en ganar el partido, una cosa no tiene que ver con la otra, son partidos diferentes. Hemos tomado conciencia de lo que tenemos por delante, no solo para los futbolistas sino para el cuerpo técnico, esto tiene mucha trascendencia para la institución y el futbolista. Para nosotros es muy importante porque nos daría un gran envión anímico para todos. Ganar un partido ante un rival como León , que es uno de los equipos más importantes de México, es fundamental . Una victoria nos serviría para también llevar esto a la Liga MX”, finalizó.