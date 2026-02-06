Liga Saudi le declara la GUERRA a Cristiano Ronaldo en un comunicado y toma fuerza su partida del AL NASSR

El destino de Cristiano Ronaldo podría dar un giro radicial y es que al ligar su segundo juego de protesta ausentándose del Al Narr, la Saudí Pro League ha reaccionado y lanzado un mensaje en el que acotan que nadie por más relevante e influyente que pueda ser, está por encima de la propia Liga, por lo que se ha tomado como una declaración de guerra y parece que el portugués comenzaría a hacer sus maletas.

Al tener la molestia con la propia Liga de Arabia, no cambiaría de club y apuntaría a Europa a la MLS, avivándose los rumores del destimno que podría tomar el jugador que ha hecho una historia legendaria en el futbol mundial.

Esto fue lo que dijo la Liga Saudí sobre la postura de Cristiano Ronaldo

"Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier jugador de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por importante que sea, toma decisiones más allá de su propio club", comentó en un comunicado la Liga.

Explica que en cuanto al fondo que le es otorgado a los equipos, los equipos incluyendo al Al Nassr han tomado sus decisiones sobre qué hacer y en qué tiempos, por lo que señalaría que la inconformidad por tener, de acuerdo a cr7, favoritismo con el Al Hilal, no es real y sería culpa de Al Nassr ese desacuerdo.

Estos disparos, claramente debilitan a Cristiano Ronaldo, que parece tampoco buscaría bajar la guardía y prefeiría irse, así lo apuntan algunos medios.

¿Ahora, a dónde iría Cristiano Ronaldo?

En tanto se concreta una solución o se va Cristiano, se especula también sobre su destino y el rotativo RÉCORD de Portugal publicaba que Europa de vuelta o la MLS podrían estar en la mira.

Apenas hace unas horas, el Galaxy sacó un misterioso posteo sobre un nuevo jugador y la afición asegura que por la silueta podría ser Cristiano y no parece descabellado pensando en el dinero que podrían gastar, la ciudad en la que viviría y el proyecto que podría encabezar buscando campeonatos con sus 41 años cumplidos.