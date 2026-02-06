¡ÚLTIMA HORA! James Rodríguez es presentado con su nuevo equipo

Luego de su aventura por el Club León, James Rodríguez fue anunciado oficialmente como nuevo jugador del Minnesota United de la Major League Soccer (MLS), equipo al que llegará en calidad de agente libre y siendo uno de los BOMBAZOS de este circuito, llevando al crack de la Selección de Colombia.

The club has signed Colombian international attacking midfielder James Rodríguez to a guaranteed contract through June 2026, with a club option through December 2026. pic.twitter.com/SLUjgLmDUh — Minnesota United FC (@MNUFC) February 6, 2026

James Rodríguez, de 34 años, firmó un acuerdo con el Minnesota United con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que pese a su jerarquía no será jugador franquicia y tras la justa mundialista definirá su futuro.

El jugador colombiano quedó libre en diciembre tras concluir su participación en el Apertura 2025 con el Club León y desde entonces había buscado un nuevo equipo para acomodarse hasta encontrar cabida en el conjunto de la MLS. En solitario el ex Real Madrid trabajó para estar a punto, y ahora tiene unos días por delante para acoplarse a su nueva escuadra y jugar la campaña.

Rodríguez busca llegar en forma al Mundial que podría ser su último gran torneo con la Selección de Colombia, incluso podría ser el escenario para anunciar su retiro definitivo de las canchas.

El Minnesota United se convertirá en el equipo número 13 en el curriculum de James Rodríguez tras haber militado en Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Munich, Everton, Al Rayyan, Olympiakos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y Club León.

Minnesota United terminó la temporada 2025 con 58 puntos y avanzó hasta las Semifinales de la Conferencia Oeste bajo las órdenes de Eric Ramsay, quien abandonó el club en enero de este año dejando el cargo en su exasistente Cameron Knowles.

Por su parte, la Selección de Colombia disputará el Grupo K del Mundial junto con Portugal, Uzbekistán y un rival que se decidirá en el Repechaje.

