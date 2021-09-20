Advertencia a Mauricio Pochettino de las altas esferas del PSG

París, Francia. A Mauricio Pochettino, técnico del Paris Saint Germain, le mandan un mensaje de las altas esferas de la escuadra parisina, luego que en el partido ante Lyon cambió al astro argentino Lionel Messi en el minuto 75 del duelo cuando empataban a un gol.

La decisión de Pochettino de sacar a “La Pulga” del campo de juego le han traído una lluvia de críticas en todo los niveles.

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En toda esta “bronca”, Khalifa Bin Hamad Al Thani, familiar del presidente del Paris Saint Germain, no dudó en mandarle un mensaje en las redes sociales, en el que, junto a una foto de Pochettino saludando, cuyo contenido era más que específico: "Londres es una ciudad hermosa, ya lo sabes".

London is a beautiful city..you know that.. pic.twitter.com/u6rluYyuVu — خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) September 19, 2021

El mensaje puede ir desde una broma a una advertencia sobre lo que puede suceder en caso de que situaciones como en el partido ante Lyon en los Parque de los Príncipes se repitan.

Pochettino cambia a Messi en el minuto 75 ante Lyon

Todo sucedió cuando Pochettino sacó de la cancha a Messi. El jugador argentino se dirigió hacia la banda y miró a su técnico con semblante serio, a lo que Pocchettino reaccionó tendiéndole la mano. Messi no se la tomó y se giró hacia él con cara de enojo, con un gesto lo suficientemente elocuente. La escena continuó en la banca, donde se sentó todavía sin entender qué había sucedido. Sus compañeros en el banco le observaban con una mezcla de temor y sorpresa.

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El técnico argentino justificó su decisión para prevenir una posible lesión del jugador en el futuro. “Se acercan partidos importantes y hay que protegerlo. Son decisiones que tomamos por el equipo. Todo el mundo sabe que tenemos grandes jugadores, tenemos que tomar decisiones”.

Este próximo miércoles el PSG enfrenta al Metz en encuentro de la Ligue 1 y el martes, Pochettino tiene prevista rueda de prensa previa: una buena ocasión para saber su opinion sobre el caso.