Afición del PSG abuchea a Mbappé por rumores que lo colocan en Madrid

En plena fiesta en el Parque de los Príncipes, donde el París Saint-Germain presentó a sus refuerzos para la presente campaña, Kylian Mbappé fue recibido entre abucheos por parte de la afición.

Los rumores que colocan al juvenil en el Real Madrid, no tiene nada contentos a los seguidores del conjunto de la capital de Francia. A Mbappé le queda un año de contrato con el PSG y según la prensa local, el delantero no renovaría debido a que el cuadro merengue sería su próximo destino.

Antes de que apareciera Lionel Messi en el terreno de juego, llegaron los silbidos para Kylian, quien hasta hoy era uno de los jugadores más queridos por la afición.

A pesar de haber sido recibido de forma negativa, Mbappé se redimió con los aficionados luego de que en el juego contra el Estrasburgo, marcara una anotación y diera una asistencia en la victoria de su equipo por 4-2 en la segunda fecha de la Ligue 1.

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Real Madrid ofertaría por Mbappé

Tras la llegada de Lionel Messi al conjunto parisino, el Real Madrid presentaría una oferta formal por Kylian Mbappé, quien en ocasiones anteriores ha dejado clara su intención de jugar en el Estadio Santiago Bernabéu vestido de banco.

En caso de que el equipo que preside Nasser Al-Khelaïfi se negara a negociar, el futbolista de 22 años de edad podría llegar a coste cero durante 2022, año en el que termina su vínculo laboral con el París Saint-Germain.

Cabe mencionar, que con la llegada de Messi, el mundo del futbol se ilusionó con el tridente que formaría el exjugador del Barcelona junto a Neymar y Mbabbé.

Además, el presidente del PSG, le había cerrado las puertas a Kylian asegurando que no tenía excusas para salir del equipo al tener una escuadra competitiva, con la cual buscarían la tan ansiada Champions League, título que se les ha negado pese a las grandes inversiones.

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