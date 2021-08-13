Lionel Messi revela cómo se enteró que no seguiría en el Barcelona

Luego de ser presentado como jugador del París Saint-Germain, Lionel Messi reveló cómo fue el proceso en el que se enteró que no seguiría vistiendo los colores del Barcelona, equipo al cual perteneció durante 20 años.

“Vino mi papá a casa a comunicármelo porque él se había ido por la mañana a juntar con Laporta y cuando vuelve, me lo dice a mí y, obviamente, el bajón y el prepararme para ver cómo se lo comunicaba a Antonella para después decírselo a los nenes”, mencionó Messi en una entrevista para la BBC.

“Se lo dije a ella y lloramos, nos amargamos y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes de la mejor manera porque en diciembre ya les habíamos dicho que íbamos a seguir, que nos íbamos a quedar y sabíamos el golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago”, agregó.

Messi ficha por el París Saint-Germain

Después de hablarlo con su familia, el astro argentino vivió un momento de incertidumbre debido a que no sabía dónde continuaría su carrera pese al llamado de varios clubes.

“Después del comunicado del Barcelona no sabíamos qué haríamos. No teníamos nada. Ese nerviosismo e incertidumbre.

¿Cuándo iba a arrancar otra vez?, ¿a dónde iba a ir?, el cambio para la familia. Fue complicado hasta que pude despedirme de la gente. Pude cerrar o encaminar mi acuerdo con el PSG y empezar a pensar en lo que se venía, en el cambio”, comentó Messi.

Finalmente, aseguró que Neymar, Ángel Di María y Leanrdo Paredes, estuvieron al pendiente de su fichaje debido a que él les comunicó la posibilidad de llegar al cuadro de la Ligue 1.

“Cuando mi padre empezó a hablar con Leonardo, Neymar ya lo sabía. Le empecé a decir igual que a Di María y Paredes que estaba la posibilidad de que viniera. Estábamos en contacto”, puntualizó.

|Getty Images

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