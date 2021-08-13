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Fútbol

Lionel Messi revela cómo se enteró que no seguiría en el Barcelona

El astro argentino, Lionel Messi, contó el proceso que vivió con el Barcelona, antes de firmar con el París Saint-Germain.

Lionel Messi of Barcelona Press Conference



|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Luego de ser presentado como jugador del París Saint-Germain, Lionel Messi reveló cómo fue el proceso en el que se enteró que no seguiría vistiendo los colores del Barcelona, equipo al cual perteneció durante 20 años.

Lionel Messi con el Barcelona en el Camp Nou

“Vino mi papá a casa a comunicármelo porque él se había ido por la mañana a juntar con Laporta y cuando vuelve, me lo dice a mí y, obviamente, el bajón y el prepararme para ver cómo se lo comunicaba a Antonella para después decírselo a los nenes”, mencionó Messi en una entrevista para la BBC.

“Se lo dije a ella y lloramos, nos amargamos y después nos levantamos para ver cómo se lo decíamos a los nenes de la mejor manera porque en diciembre ya les habíamos dicho que íbamos a seguir, que nos íbamos a quedar y sabíamos el golpe que iba a ser, sobre todo para Thiago”, agregó.

Thiago, Mateo y Ciro hijos de Messi..jpeg

Messi ficha por el París Saint-Germain

Después de hablarlo con su familia, el astro argentino vivió un momento de incertidumbre debido a que no sabía dónde continuaría su carrera pese al llamado de varios clubes.

“Después del comunicado del Barcelona no sabíamos qué haríamos. No teníamos nada. Ese nerviosismo e incertidumbre.

¿Cuándo iba a arrancar otra vez?, ¿a dónde iba a ir?, el cambio para la familia. Fue complicado hasta que pude despedirme de la gente. Pude cerrar o encaminar mi acuerdo con el PSG y empezar a pensar en lo que se venía, en el cambio”, comentó Messi.

Finalmente, aseguró que Neymar, Ángel Di María y Leanrdo Paredes, estuvieron al pendiente de su fichaje debido a que él les comunicó la posibilidad de llegar al cuadro de la Ligue 1.

“Cuando mi padre empezó a hablar con Leonardo, Neymar ya lo sabía. Le empecé a decir igual que a Di María y Paredes que estaba la posibilidad de que viniera. Estábamos en contacto”, puntualizó.

Messi PSG
|Getty Images

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