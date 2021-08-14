Messi enloquece el Parque de los Príncipes (video)

París, Francia. 50, 000 aficionados del Paris Saint Germain (PSG) se volvieron “locos” cuando se presentó en la cancha del Estadio del Parque de los Príncipes su nueva contratación el astro argentino Lionel Messi.

En el previo del partido del PSG ante el Estrasburgo, de la segunda jornada de Ligue 1 de Francia, Messi saltó al césped 40 minutos antes de que iniciase el partido junto a los otros cuatro fichajes de esta temporada por el equipo parisino: Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum.

😯 El recibimiento de Leo Messi por parte de los aficionados del PSG. pic.twitter.com/p0G534fGWD — Más Que Pelotas®️ (@mas_que_pelotas) August 14, 2021

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Los nuevos refuerzos parisinos fueron saliendo uno a uno y subieron a un estrado en pleno centro de la cancha, donde respondieron a una breve pregunta de una presentadora.

Sergio Ramos y Lionel Messi, los dos baja ante el Estrasburgo, fueron los últimos en ingresar en el terreno de juego. El ex defense del Real Madrid fue recibido por los hinchas con una gran ovación y una canción especial.

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Sergio Ramos apuntó a los aficionados del PSG que, "Este es un día muy especial para mí, tenemos un grandísimo equipo, un proyecto para ganar todo (...) y hacer un futbol brillante, que también es importante".

Después de él, llegó la apoteosis. Durante al menos dos minutos los ultras parisinos no pararon de corear el nombre de Messi, ex capitán del Barcelona y nuevo número 30 del Paris Saint Germain.

"Fue una semana muy especial, quiero agradecer a toda la gente por el recibimiento, que fue increíble. Me siento muy feliz, muy ilusionado con esta nueva etapa", dijo el astro argentino, quien había sido presentado ante los medios el miércoles pasado.

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En las inmediaciones del estadio del Parque de los Príncipes, también se sintió el ambiente febril de los últimos días.

El metro que conduce al recinto estuvo a rebosar horas antes del inicio del partido y algunos hinchas buscaron boletos de reventa.

Las autoridades francesas autorizaron un lleno en el Parque de los Príncipes siempre y cuando se presente el pase sanitario, un código digital que constata una vacunación contra la Covid-19, una prueba negativa de la enfermedad reciente o un certificado de cura.

Con información de EFE

