Mbappé anuncia que se queda en el Paris Saint Germain

París, Francia. El astro francés Kylian Mbappé anunció a sus compañeros del Paris Saint Germain (PSG) que seguirá en el equipo esta temporada para cumplir su contrato hasta junio de 2022.

Según el medio informativo Cadena SER, Mbappé ha decidido quedarse con la escuadra parisina una temporada más y formar el tridente ofensivo con el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar y así terminar con la “telenovela” de su partida hacia otro equipo europeo.

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Pese a que su deseo es fichar por el Real Madrid, según el medio español citado, el jugador ya sabe que el Paris Saint Germain no está dispuesto para venderle y que, por tanto, deberá quedarse un año más en la escuadra francesa para, de esa manera, salir gratis hacia el equipo merengue, u otro equipo que le llene el ojo, sin que ningún contrato lo impida.

Leonardo presume a su tridente ofensivo

Por otra parte, Leonardo, director deportivo del PSG, también dio ha conocer a su círculo más cercano que este año, en el Paris Saint Germain, se podrá ver al mejor tridente del mundo: Neymar, Messi y Mbappé, un tridente que peleará por ganar la primera Champions League en la historia del equipo parisino.

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Kylian Mbappé en sus cinco temporadas con el Paris Saint Germain ha conquistador 11 títulos (tres Ligue 1, dos Copa de la Liga, tres Copa de Francia y tres Supercopa de Francia). Además ha anotado la cantidad de 132 goles y realizó 63 asistencias en 173 encuentros jugados.

Mbappé debe de aprender de Messi ser mejor futbolista

Aunque con la llegada de Lionel Messi al equipo, Mbappé pierde los principales reflectores de la prensa francesa, puede en cambio tener la posibilidad de crecer como futbolista al compartir en la cancha con un histórico del futbol mundial, aunado al astro brasileño Neymar que en épocas pasadas se fusionó en talento con el argentino en el Barcelona llevando al equipo a ganar la Champions League.

