Lo que ganó Michael Jordan con la llegada de Messi al PSG

Michael Jordan, a través de su marca Air Jordan, se vio beneficiado por la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain. La empresa, que tiene como figura principal al ex basquetbolista de los Chicago Bulls de la NBA, patrocina al club francés en la indumentaria deportiva, así como Nike, marca deportiva de origen de Estados Unidos y recibió alrededor de seis millones de euros con el arribo del futbolista argentino de 34 años de edad.

París se agita con la inminente llegada de Lionel Messi al PSG

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¿Por qué Michael Jordan ganó con la llegada de Lionel Messi?

Una cláusula del contrato entre Nike, Air Jordan y el Paris Saint-Germain, indica que la marca de la estrella de los Chicago Bulls recibe el 5 por ciento de las ventas sobre productos. En su corto tiempo con el club francés, Lionel Messi ha generado cerca de 120 millones de euros por la camiseta del argentino que tiene un costo de 100 euros, en su modelo para niño, mujer y hombre.

¿Cuándo debutará Lionel Messi con el PSG?

Luego de que Mauricio Pochettino declara que Lionel Messi no debutará en la jornada dos contra Racing Club de Estrasburgo, el debut del futbolista argentino podrá darse el próximo 29 de agosto de 2021 cuando el Paris Saint-Germain visite el Estadio Francis-Le Blé para enfrentar al Stade Brestois. Su primer partido en casa será contra Clermont en la fecha cinco del campeonato de liga.

La misión de Mauricio Pochettino, en el arranque de la temporada 2021-2022, será darle lugar a las figuras en la delantera del Paris Saint-Germain: Mauro Icardi, Ángel Di María, Neymar Jr., Kylian Mbappé y Lionel Messi. La competencia interna en el club parisino definirá los futbolistas que jueguen en la ofensiva.

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Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.