Mbappé divide opiniones en el triunfo del PSG

París, Francia. Con las ausencias del argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar, un doblete del español Ander Herrera y la aportación de Kylian Mbappé, París Saint Germain (PSG) goleó 4-0 al recién ascendido Clermont en el Parque de los Príncipes, en división de opiniones ante el reencuentro con el astro francés.



Pitos y aplausos en similar proporción se llevó Mbappé que se reencontró con su afición después de lo sucedido en el tramo final del mercado de fichajes. El astro francés fue a lo suyo e intervino en tres de los cuatro goles del PSG que no contó con Leo Messi, Neymar, Leandro Paredes y Ángel di María, recién llegados de sus partidos internacionales con Argentina y Brasil.

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Entre el oportunismo de Ander Herrera y la determinación de Mbappé el choque se desequilibró sin sobresaltos. El Clermont, recién ascendido a la Ligue 1, encajó su primera derrota del torneo.



En el minuto 20 Ander Herrera abrió el marcador en una gran acción de Achraf por la derecha. Su centro fue interceptado por el portero que dejó el balón muerto en el punto de penalti donde apareció el español para marcar.

Similar fue el segundo tanto, diez minutos después. Mbappé encaró a su marcador. Le superó y pasó hacia el área chica. Irrumpió desde segunda línea Ander Herrera otra vez que no falló.

Mbappé interviene en tres de los cuatro goles del PSG

Ya en el segundo tiempo la superioridad del PSG creció en el Parque de los Príncipes. Un gran pase al espacio del alemán Julian Draxler dejó a Mbappé con campo por delante. Sorteó al meta Arthur Desmas y llevó el balón a la red.

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El cuarto tanto fue del senegalés Idrissa Gueye que cabeceó una pelota procedente de las botas de Mbappé cuando volvía a encarar a Desmas.

Pochettino movió el banquillo. Quitó a Mbappé a diez del final para dar entrada a Mauro Icardi que no formó parte del once titular a pesar de las numerosas bajas en el ataque.

El triunfo ante el Clermont prolonga el pleno del París Saint Germain que ha ganado los cinco partidos que ha disputado y el próximo miércoles visita al Brujas en su estreno en la Champions League en donde se espera que Messi y Neymar jueguen el encuentro.

Con información de EFE

