Filtran imágenes del Estadio Azteca y revelan cómo quedó para el México vs Portugal

El Estadio Azteca está de regreso y ya dejó ver su nueva cara. A solo unos días del partido entre la Selección Mexicana y Portugal, comenzaron a circular imágenes y videos del recinto casi completamente renovado, en lo que será una de las pruebas más importantes antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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En los últimos días ha habido muchas dudas sobre si el recinto estaría listo a tiempo para los próximos duelos amistosos y para la justa veraniega, y afortunadamente los trabajos se han acelerado y hoy luce prácticamente listo para su reapertura.

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Así luce el Estadio Azteca tras su renovación

Las imágenes que han comenzado a moverse en redes muestran detalles clave de la remodelación. Uno de los cambios más visibles está en la parte baja del estadio, donde ahora predominan nuevos colores en las butacas, con un rojo intenso que marca la identidad del nuevo patrocinio, combinado con zonas en blanco que forman patrones en las gradas.

Nuestro #EstadioBanorte ha superado esta noche las pruebas finales de audio y video en presencia de autoridades del futbol nacionales e internacionales 🤩. Nos estamos alistando para recibir a todos los aficionados en una experiencia que será única. #Ollamani pic.twitter.com/f5LMmAfKKm — GrupoOllamani (@GrupoOllamani) March 23, 2026

También se han realizado pruebas de iluminación, audio y pantallas, elementos fundamentales para cumplir con los estándares internacionales rumbo a la Copa Mundial de la FIFA. Aunque los videos filtrados son breves, permiten dimensionar la transformación del inmueble.

Sin embargo, en redes sociales, algunos aficionados han cuestionado el alcance real de las obras, señalando que los cambios no parecen tan profundos como se esperaba.

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El partido que marcará el regreso del Estadio Azteca

El Estadio Azteca reabrirá sus puertas este sábado 28 de marzo a las 7:00 PM, cuando México enfrente a Portugal en un partido que podrá verse EN VIVO por Azteca 7.

Será el primer gran examen del estadio en su nueva etapa, y también una oportunidad para que la Selección Mexicana mida su nivel ante uno de los equipos más competitivos del panorama internacional, incluso sin la presencia de Cristiano Ronaldo.