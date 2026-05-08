Liguilla MX Femenil AL MOMENTO: así se jugaría la final del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil parece estar prácticamente definida luego de la humillante goleada propinada por el Club América al Toluca y al triunfo del Pachuca sobre Rayadas en la Ida de las Semifinales disputadas este jueves 7 de mayo.

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El Club América goleó 7-1 al Toluca en el Nemesio Diez y hace parecer que la Vuelta en el Estadio de la Ciudad de los Deportes será un mero trámite para las Águilas ya que una remontada de las Diablas luce prácticamente imposible.

Por su parte, el Pachuca le ganó dos goles por cero a las Rayadas en el Hidalgo y disputarán la Vuelta este domingo en el Gigante de Acero, un encuentro en donde el Monterrey buscará demostrar por qué es uno de los mejores de la Liga BBVA MX Femenil.

Aylin Avilez celebrates her goal 1-7 of America during the Semifinals first leg match between Toluca vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Clausura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on May 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Adrian Macias/Adrian Macias

De mantenerse los resultados, la Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil se disputará entre el Club América y el Pachuca, disputando el juego de Ida en el Hidalgo y la Vuelta en la cancha de la Ciudad de los Deportes.

El América llegará como favorito para hacerse del título de la Liga BBVA MX Femenil tras concluir la Fase regular del Clausura 2026 como líderes generales y tras haber disputado seis de las más recientes siete finales, aunque solo en una pudieron levantar el título.

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