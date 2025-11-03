Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 16 del Apertura 2025
Las Chivas aseguraron su lugar en la Liguilla tras conseguir la victoria ante el Pachuca y la ‘Fiesta Grande’ del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX comienza a tomar forma
Luego de 16 Jornadas, el torneo Apertura 2025 ya tiene definidos a los seis equipos que aseguraron su lugar de manera directa en la Liguilla de la Liga BBVA MX, siendo el Guadalajara el último invitado que consiguió su boleto este domingo 2 de noviembre tras derrotar al Pachuca.
Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados acompañarán a las Chivas en la Liguilla y definirán sus lugares en la última fecha, mientras que el Play In también ha tomado forma.
Los últimos lugares del Play In del Apertura 2025
En cuanto al Play In, Juárez, Pachuca y Tijuana tiene su lugar asegurado, mientras que el último boleto lo disputarán Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa.
Por su parte, Mazatlán, León y Puebla ya no tienen ninguna posibilidad y buscarán cerrar de manera digna su participación en la fase regular del Apertura 2025 y comenzarán a planear el siguiente torneo.
Así quedó la tabla general del Apertura 2025
- Cruz Azul - 35 puntos
- Toluca - 34
- América - 34
- Tigres - 33
- Rayados - 31
- Chivas - 26
- Juárez - 23
- Pachuca - 22
- Tijuana - 21
- Pumas - 18
- Santos Laguna - 17
- Atlas - 17
- Querétaro - 17
- Atlético de San Luis - 16
- Necaxa - 16
- Mazatlán - 13
- León - 13
- Puebla - 9
