Así va la tabla general de la Liga BBVA MX tras la Jornada 16 del Apertura 2025

Luego de 16 Jornadas, el torneo Apertura 2025 ya tiene definidos a los seis equipos que aseguraron su lugar de manera directa en la Liguilla de la Liga BBVA MX, siendo el Guadalajara el último invitado que consiguió su boleto este domingo 2 de noviembre tras derrotar al Pachuca.

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Rayados acompañarán a las Chivas en la Liguilla y definirán sus lugares en la última fecha, mientras que el Play In también ha tomado forma.

Te puede interesar: Chivas vence a Pachuca con golazo de Hormiga González y asegura su boleto en la Liguilla

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Los últimos lugares del Play In del Apertura 2025

En cuanto al Play In, Juárez, Pachuca y Tijuana tiene su lugar asegurado, mientras que el último boleto lo disputarán Pumas, Santos, Atlas, Querétaro, Atlético de San Luis y Necaxa.

Por su parte, Mazatlán, León y Puebla ya no tienen ninguna posibilidad y buscarán cerrar de manera digna su participación en la fase regular del Apertura 2025 y comenzarán a planear el siguiente torneo.

Así quedó la tabla general del Apertura 2025

Cruz Azul - 35 puntos Toluca - 34 América - 34 Tigres - 33 Rayados - 31 Chivas - 26 Juárez - 23 Pachuca - 22 Tijuana - 21 Pumas - 18 Santos Laguna - 17 Atlas - 17 Querétaro - 17 Atlético de San Luis - 16 Necaxa - 16 Mazatlán - 13 León - 13 Puebla - 9

Te puede interesar: ¡ELIMINADOS! Los equipos que están fuera de liguilla del Torneo Apertura 2025