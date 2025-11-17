Esta es la limpia que se vendría en Chivas Femenil; la afición se muestra desesperada

El Apertura 2025 se terminó para el Rebaño Sagrado tras una nueva y siempre dolorosa eliminación ante el acérrimo rival. Aunque sacaron la casta para vencer a Toluca en cuartos de final, el equipo que ya se convirtió en su verdugo… lo hizo otra vez. Ahora, la afición de Chivas Femenil está particularmente enfadada por lo que está ocurriendo y ante eso se habla de un éxodo en el cuadro rojiblanco.

¿Quiénes saldrían del plantel de Chivas Femenil de cara al Clausura 2026?

El siguiente año ya debe estar planificándose de manera inmediata y el grito de la afición del chiverío es buscando la salida de Antonio Contreras y de su directora deportiva, Nelly Simón. Desde hace alrededor de tres torneos la gente del Guadalajara no soporta estos perfiles dentro de su club y exigen la salida de ambos. Sin embargo, se expresan con lamentos porque no creen que esto ocurra.

Por ello, los reportes a lo largo del año hablan de un descontento de las propias futbolistas, que no encuentran un sólido proyecto y que no les agrada la forma de llevar las cosas con el actual estratega. Casos como los de Karla Martínez (pidió su préstamo a Toluca) se repetirían para el siguiente torneo. Se habla de intenciones de salir por parte de Caro Jaramillo, Gabriela Valenzuela, Angélica Torres, Samantha López y hasta Adriana Iturbide.

¿Chivas Femenil está en crisis?

Desde el inicio de la era profesional del futbol femenil en México se indicó que Chivas sería protagonista en la pelea por lo más alto. Fueron las primeras campeonas y siempre se clasifican a las liguillas. Sin embargo, desde hace - al menos - dos años no se percibe un proyecto ganador. El equipo viene de dos eliminaciones en cuartos de final y dos más en semifinales, incluyendo la del presente torneo.

Es decir, no hay indicios de que las plantillas y las personas a cargo del equipo tengan la capacidad para pelear por derrocar a Rayadas, Tigres o al América, que les ha eliminado en las últimas cuatro series de fases finales donde se enfrentaron. La conclusión es clara para todos los aficionados tapatíos: el proyecto de Chivas Femenil está estancado.