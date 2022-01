Chivas Femenil apostará por fuerzas básicas igual que la varonil

Chivas Femenil presentó este martes a Juan Pablo Alfaro como nuevo director técnico tras la salida de Édgar “Chore” Mejía. La dirección deportiva de las rojiblancas apostó por un personaje que había sido parte del cuerpo técnico y que ahora tendrá la oportunidad de llevar la batuta del primer equipo campeón de la categoría.

El “Pato”, quien fue futbolista del Guadalajara, conoce perfectamente que el objetivo del Rebaño Sagrado es buscar el campeonato aunque en el papel, luzca como un plantel con menor calidad que Tigres, Rayadas y América con las recientes incorporaciones.

Chivas en un interescuadras combinado

“La ventaja que tenemos es que las jugadoras desde que llegué, llevamos tres torneos juntos, este sería el cuarto, ya conocer (al plantel) y no iniciar de cero es una ventaja muy importante. No llegaron refuerzos pero nosotros apostamos en las fuerzas básicas y precisamente en la continuidad del equipo, este equipo ya hace un año llegó a la final, este equipo tiene la capacidad para volver a estar en los primeros planos y ser protagonista, y volver a pelear con el título” mencionó el nuevo estratega.

Te puede interesar: Chivas Femenil anunció a su nuevo entrenador

Chivas trabajará de igual manera con varones y mujeres

Chivas Femenil seguirá la línea del equipo varonil en el sentido de no invertir en grandes incorporaciones para darle prioridad al trabajo de las fuerzas básicas. Para el Clausura 2022, las rojiblancas solo han sumado a la mediocampista Hilary García que llegó de Pumas y que acumula 100 partidos en la Liga MX Femenil .

Te puede interesar: ¡Bombazo! América anuncia a su nuevo fichaje

“Estoy convencida de que el futuro de la liga es trabajar en las niñas, en las jóvenes, porque ellas son las que van a sacar la cara por la liga en unos años. Nuestro equipo de trabajo está enfocado no solamente en el primer equipo, está enfocado en la Sub-13, Sub-15, Sub-17 que son las que están más cerca de Primera División. La fortaleza del equipo va a ser precisamente esa continuidad que le queremos dar y trabajar muy fuerte en las fuerzas básicas. Eso no quiere decir que no estemos abiertos a traer refuerzos, por supuesto y han llegado, y han llegado en diferentes ocasiones” dijo Nelly Simón, directora deportiva de Chivas Femenil.