Link libre y GRATIS para ver México vs Sudáfrica, partido de inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ da inicio. México, junto a Estados Unidos y Canadá, serán coanfitriones de la fiesta mundialista más grande de la historia, con 104 partidos repartidos en las tres sedes.

México hará historia, la cancha del Estadio Ciudad de México, el recinto futbolístico más importante del mundo, recibirá su tercera Copa del Mundo.

El jueves 11 de junio dará inicio una de las tres inauguraciones, donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web).

Este es el link donde podrás disfrutar de la transmisión EN VIVO Y GRATIS del partido inaugural México vs Sudáfrica, y de los 32 partidos que tenemos para ti de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM por la señal de TV Azteca: México vs Sudáfrica y los 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, Ver EN VIVO y GRATIS

Los partidos EN VIVO y GRATIS que transmitirá TV Azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Podrás disfrutar 32 partidos por la señal de TV Azteca, en el Canal 7 por televisión abierta, en el Sitio y App oficial de Azteca Deportes.

Jueves 11 de junio:

México vs Sudáfrica - 13:00 Hrs.

Viernes 12 de junio:

Estados Unidos vs Paraguay - 19:00 Hrs.

Sábado 13 de junio:

Brasil vs Marruecos - 16:00 Hrs.

Domingo 14 de junio:

Países Bajos vs Japón - 14:00 Hrs.

Martes 16 de junio:

Argentina vs Argelia - 19:00 Hrs.

Miércoles 17 de junio:

Inglaterra vs Croacia - 14:00 Hrs.

Jueves 18 de junio:

México vs Corea del Sur - 19:00 Hrs.

Viernes 19 de junio:

Brasil vs Haití - 19:00 Hrs.

Sábado 20 de junio:

Países Bajos vs Suecia - 11:00 Hrs.

Domingo 21 de junio:

España vs Arabia Saudita - 10:00 Hrs.

Lunes 22 de junio:

Noruega vs Senegal - 18:00 Hrs.

Martes 23 de junio:

Colombia vs RD Congo - 20:00 Hrs.

Miércoles 24 de junio:

Chequia vs México - 19:00 Hrs.

Jueves 25 de junio:

Ecuador vs Alemania - 14:00 Hrs.

Viernes 26 de junio:

Uruguay vs España - 18:00 Hrs.

Sábado 27 de junio:



Panamá vs Inglaterra - 15:00 Hrs.

Colombia vs Portugal - 17:30 Hrs.

Partidos de Fase Final (POR CONFIRMAR)

Dieciseisavos de final

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

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