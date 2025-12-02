deportes
WWE: ¿Cuántos DÍAS faltan para la última lucha de John Cena como profesional?

¡No estoy llorando, tú estás llorando! Estos son los días que faltan para que John Cena diga adiós a la WWE de manera definitiva. ¡El fin de una era!

wwe-dias-fecha-ultima-lucha-john-cena.png
X: John Cena
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El final se acerca. Después de más de dos décadas de historia, de lograr el campeonato en 17 ocasiones y de obtener los títulos más importantes de la industria, finalmente John Cena dirá adiós a su carrera dentro de la WWE en cuestión de días. ¿Cuántos faltan exactamente?

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

El fin de semana pasado John Cena tuvo su penúltima participación en un evento de la WWE luego de caer frente Dominik Mysterio en Survivor Series 2025, otorgándole con ello el título Intercontinental. En ese sentido, fanáticos se preguntan cuántos días faltan a partir de ahora para su último combate en la empresa.

¿Cuándo será el último combate de John Cena en la WWE?

En primera instancia, vale recordar que la última participación de John Cena en un evento de la WWE se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre del 2025, en una función de PPV que tiene como nombre Saturday Night’s Main Event y que será el más importante para la empresa en este cierre del año.

Te puede interesar: El día en que The Undertaker cambió la historia de la WWE

Te puede interesar: Estos son los 9 fracasos que consumó América en 2025

@johncena_fan8 One Date Before The End... #wwe #johncena #retirement #foryourpage #wweedit ♬ suono originale - JohnCena_Fan

Lo anterior sugiere que, a partir de ahora, restan exactamente 11 días para disfrutar de la última lucha de John Cena como luchador activo de la WWE antes de decir adiós a su faceta como superestrella para entrar de lleno en Hollywood, mercado que ha comenzado a conquistar.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce el rival al que el rapero mayor enfrentará en su último combate, pues para ello el triunfador deberá conquistar el torneo que se está llevando a cabo en las últimas ediciones tanto de RAW como de SmackDown.

¿Cuál fue la mejor rivalidad de John Cena en la WWE?

Si bien esta pregunta tiene claras connotaciones subjetivas, es imposible dejar a un lado a distintas estrellas que hicieron que la carrera de John Cena brillara aún más. Entre estos destacan Randy Orton, Edge, CM Punk , The Miz, AJ Styles, The Rock y, más recientemente, Bray Wyatt.

