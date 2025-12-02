WWE: ¿Cuántos DÍAS faltan para la última lucha de John Cena como profesional?

El final se acerca. Después de más de dos décadas de historia, de lograr el campeonato en 17 ocasiones y de obtener los títulos más importantes de la industria, finalmente John Cena dirá adiós a su carrera dentro de la WWE en cuestión de días. ¿Cuántos faltan exactamente?

El fin de semana pasado John Cena tuvo su penúltima participación en un evento de la WWE luego de caer frente Dominik Mysterio en Survivor Series 2025, otorgándole con ello el título Intercontinental. En ese sentido, fanáticos se preguntan cuántos días faltan a partir de ahora para su último combate en la empresa.

¿Cuándo será el último combate de John Cena en la WWE?

En primera instancia, vale recordar que la última participación de John Cena en un evento de la WWE se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre del 2025, en una función de PPV que tiene como nombre Saturday Night’s Main Event y que será el más importante para la empresa en este cierre del año.

Lo anterior sugiere que, a partir de ahora, restan exactamente 11 días para disfrutar de la última lucha de John Cena como luchador activo de la WWE antes de decir adiós a su faceta como superestrella para entrar de lleno en Hollywood, mercado que ha comenzado a conquistar.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce el rival al que el rapero mayor enfrentará en su último combate, pues para ello el triunfador deberá conquistar el torneo que se está llevando a cabo en las últimas ediciones tanto de RAW como de SmackDown.

¿Cuál fue la mejor rivalidad de John Cena en la WWE?

Si bien esta pregunta tiene claras connotaciones subjetivas, es imposible dejar a un lado a distintas estrellas que hicieron que la carrera de John Cena brillara aún más. Entre estos destacan Randy Orton, Edge, CM Punk , The Miz, AJ Styles, The Rock y, más recientemente, Bray Wyatt.