“Me hubiera gustado que Maradona me entregue la Copa del Mundo": Messi

A más de un mes de haber conquistado la Copa del Mundo de Qatar 2022 con la Selección de Argentina, Lionel Messi ha vuelto a hablar sobre la competencia en la que vencieron a Francia para consagrarse con la tercera estrella en el escudo de la Albiceleste.

“Me hubiese gustado que Diego Maradona me entregara la Copa o por lo menos que vea todo esto, que vea a Argentina Campeón del Mundo, con todo lo que él lo deseaba y amaba a la Selección. Creo que desde arriba él como mucha gente que me quiere hacía fuerza.

“Ya está, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento. Hubo tiempos en los que sufrí muchísimo con la Selección, mucha frustración, muchas críticas y yo sé que mi familia sufría incluso más que yo. Querían demostrarme que estaban enteros pero yo sabía que sufrían por las cosas injustas que se dijeron de mí, que sobrepasaba lo futbolístico y eso era lo que realmente me molestaba y me dolía. Era cerrar el círculo, ganamos la Copa América y el Mundial, no queda nada”, dijo Lionel Messi en entrevista para el programa de radio ‘Perros de la Calle’ de Urbana Play, emisora de Buenos Aires.

Lionel Messi tras ganarlo todo en su carrera

Tras haber levantado la Copa del Mundo, único trofeo que le faltaba a Lionel Messi en su carrera, el futbolista del PSG asegura que no ha vuelto a ver el partido de la Final, el cual se tuvo que definir desde la instancia de los penales.

“Se te cruza todo por la cabeza y a la vez nada, porque estás ido. No puedes creer que al final lo conseguimos. Es muy difícil de explicar lo que sentí. Ya está, se terminó, conseguí todo con la Selección como siempre lo soñé. Conseguí todo en mi carrera, en lo individual. Era cerrar mi carrera de manera única. Nunca imaginé que se me iba a dar todo esto cuando empecé y llegar a este momento fue lo máximo.

“No volví a ver la Final. Sí vi los resúmenes o jugadas. Vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones. Pero el partido no lo volví a ver”, agrega Leo.

Por otra parte, dio detalles de la imagen que le ha dado la vuelta al mundo. Lionel Messi besando la Copa del Mundial de Qatar 2022, haciendo un contraste de lo vivido en Brasil 2014, cuando Argentina vio la derrota en la Final ante Alemania.

“Vi la Copa que me llamaba, ven agárrame que ahora sí la puedes tocar. Ya podía hacer todo eso, la vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé: la fui a besar. Siempre va a estar la imagen de 2014, pero esto es un consuelo muy grande, no se borra pero queda a un costado”.

