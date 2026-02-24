Lionel Messi, en el podcast de Nahuel Guzmán: “ El hecho de que los equipos de la MLS vayan a México es una ventaja para los mexicanos, por eso las Concachampions las ganan ellos”

De cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, Lionel Messi dio una entrevista para el podcast, Miro de Atrás, programa que es conducido por el guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán acompañado de Gonzalo Iglesias.

Te puede interesar: Así va la tabla de goleo de la Liga BBVA MX tras la Jornada 7 del Clausura 2026

¿Qué dijo Messi sobre la Liga BBVA MX?

Durante la charla con el jugador de cuadro de la UANL, el futbolista del Inter de Miami fue cuestionado por la Liga BBVA MX, competencia de la que el astro argentino está al pendiente haciendo una autocrítica del nivel que ha mostrado el futbol mexicano en diversas competencias.

“Estando acá (Estados Unidos) se consume mucho el futbol mexicano. Jugamos competencias juntos. Los equipos de la MLS crecieron mucho y cuando vienen los equipos mexicanos nos cuesta...", dijo Lionel Messi ante el cuestionamiento de Nahuel Guzmán sobre la comparativa de nivel entre ambas ligas.

Y es que en el formato actual de la Leagues Cup, los equipos de México son los que tienen que viajar a Estados Unidos para disputar la competencia frente a las escuadras de la Major League Soccer, algo que Messi reconoció como una ventaja debido a que no se usa el mismo formato que la Concacaf Champions Cup donde se disputan juegos en casa y en calidad de visitante.

"El hecho de que los equipos de la MLS vayan a México es una ventaja para los mexicanos, por eso las Concachampions las ganan los mexicanos...", agregó Leo.

Finalmente y ante el gran crecimiento que ha tenido la MLS debido a sus grandes fichajes, Lionel Messi aseguró que la Liga BBVA MX va por buen camino ya que diversos equipos han hecho fichajes de renombre.

"El crecimiento de la MLS es bueno para México porque los pone en alerta para seguir creciendo, seguir compitiendo y ser mejores. A los mexicanos les cuesta mucho venir a Estados Unidos. En México los equipos están haciendo fichajes importantes...”, puntualizó el jugador del Inter de Miami.

Te puede interesar: OFICIAL: Selección de Islandia da su postura sobre el partido ante México en Querétaro