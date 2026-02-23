OFICIAL: Selección de Islandia da su postura sobre el partido ante México en Querétaro

Se juega. Luego de diversos rumores alrededor del partido entre México vs Islandia tras los momentos que vive el país, el partido amistoso en el Estadio Corregidora de Querétaro sigue en pie.

Te puede interesar: TV Azteca transmitirá a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026

Mediante sus redes sociales, la Selección de Islandia dio a conocer que ya se encuentran concentrados en la sede del encuentro, donde ya entrenan previo al juego ante el combinado dirigido por Javier Aguirre a disputarse este miércoles 25 de febrero a las 20;:00 horas, tiempo de la CDMX.

"Práctica de la Selección Masculina en Querétaro. Por lo tanto, el equipo islandés se enfrentará al mexicano en un partido amistoso allí en la ciudad la noche antes del jueves a las 02:00 hora islandesa", se lee en el perfil de Facebook del cuadro europeo.

Comandados por Arnar Gunnlaugsson, Islandia llega al encuentro ante la Selección Mexicana sin opciones de ir la a Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto de los 'Vikingos' fue parte del Grupo D a lo largo de las Eliminatorias de la UEFA, sector que compartieron junto a Francia, Ucrania y Azerbaiyán, terminando en tercer lugar.

Con convocatorias de futbolistas que juegan en sus respectivas ligas locales, México e Islandia se han enfrentado en cinco ocasiones de las cuales, dos veces se registraron empates y tres victorias para la Selección Mexicana. La última ocasión en la que ambos equipos se enfrentaron fue en mayo de 2021 en Arlington, Texas, sede donde el cuadro era comandado por el Gerardo Martino y se obtuvo la victoria por marcador de 2-1.

TV Azteca transmitirá México vs Islandia EN VIVO

El partido amistoso de México vs Islandia a disputarse este miércoles 25 de febrero, lo vas a poder ve EN VIVO por la señal de Azteca7, sitio y App de TV Azteca Deportes en punto de las 20:00 horas.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que transmitirá TV Azteca