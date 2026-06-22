Lionel Messi es el nuevo MÁXIMO GOLEADOR en la historia de las Copas del Mundo

Llegó el día, Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de las Copas del Mundo, hoy llegó a 17 anotaciones tras anotarle un aunténtico golazo a Austria. Después de 27 partidos el astro argentino se coloca momentánemente como líder de esta estadística, Mbappé lo sigue de cerca con 14 anotaciones.

¿Cómo fue el gol de Lionel Messi?

Al minuto 38 y después de un penalti fallado llegó la jugada que marcaría historia, Un pase de Facunda Medina desde la banda izquierda y una muy inteligente jugada de Lautaro Martínez el balón llegó a la zurda de Messi que desde el borde del área grande y de primera intención mandó el balón al fondo de la portería de Alexander Schlager, para así poner el marcador 1-0.

¿Cuándo fue el primer gol de Lionel Messi en Copas del Mundo?

El primer gol de Messi en Copas del Mundo llegó el 16 de junio de 2026, hace más de 20 años llegó su debut y su primer gol, fue ante la selección de Serbia y Montenegro; Messi entró de cambio al minuto 74 y rápidamente marcó su nombre en la historia de los mundiales, al minuto 88 anotó el último partido del encuentra para así cerrar la victoria de Argentina con un marcador de 6-0.