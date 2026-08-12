Lionel Messi habla por primera vez de la final que Argentina perdió con España: “Nunca pude...”

Lionel Messi hizo llorar a los argentinos y a todo el mundo con su posteo tras el fallecimiento de Jorge Horacio Messi. El astro argentino habló de las cosas que su papá no pudo ver de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y, por primera vez, se refirió a la final de Argentina contra España.

Luego de vivir un duro momento por la muerte de su padre y de pasar algunos días en Rosario, Messi utilizó su cuenta de Instagram. Así como despidió a su papá Jorge, también habló sobre la final.

Jorge Messi

El mensaje de Lionel Messi sobre la final de Argentina - España

En medio de la despedida a su padre, Messi dejó algunas frases: “Pa, yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar. No dejaba de pensar en llegar lo más lejos posible, para darte tiempo y que vieras un partido”, escribió Leo.

Así como Leo contó que quería llegó a la final pero su padre igualmente no pudo estar, luego escribió: “Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más. Esta vez intenté ir contra mi físico, pero no pude. Nunca pude sentirme bien”.

Además, dio un mensaje que conmovió a todos. “Cuando llegué creías que habíamos perdido la final por penales. No pudimos hablar de nada de todo lo que pasó. No pudiste disfrutar nada. No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo, agregó.

¿Messi puede retirarse del futbol?

Leo Messi no sabe cuánto seguirá jugando tras la muerte de su padre Jorge. “No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, dijo.

Messi lloró luego de recibir la medalla de segundo lugar.|Captura de pantalla

Además, agregó: “Estuviste al lado mío desde el principio, faltaba tan poquito para el final. ¿Por qué no aguantaste ese poquito más y terminábamos juntos?”.

“Descansá en paz y cuidanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo. Te amo, pa”, cerró Leo. Así, Messi habló como nunca de su vínculo con su padre y de la final del Mundial.

