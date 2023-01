Lionel Messi habló del final de su carrera tras ser campeón del mundo

El astro argentino, Lionel Messi, habló sobre su posible retiro en una entrevista con el periodista y conductor de radio y televisión Andy Kusnetzoff en París donde contó además la emoción que sintió al levantar la Copa del Mundo y la describió como el final del círculo.

“Por suerte se dio lo que tanto soñamos por lo que tanto deseaba durante toda mi carrera y bueno llegó casi al final” fueron las palabras del 10 argentino, con 35 años el rosarino sabe que sus últimos días como futbolista profesional cada vez están más cerca.

¿Que significó el “Ya está”? Tras ser campeón

Messi habló sobre una de las imágenes más virales tras el campeonato en donde dice “Ya está” haciendo también un gesto de que todo había terminado; “Que ya se había terminado, a ella a mi familia, después de tanto tiempo, de tanto sufrimiento porque hubo épocas donde sufrí con la selección, muchas decepciones con finales perdidas… y bueno fue como cerrar el círculo, ganamos la Copa América, el Mundial, ya está, no queda nada” expresó.

Sobre el momento en el que ganan la Copa en la tanda de penaltis también habló de lo que sintió; “Se te cruzan muchísimas cosas por la cabeza y al mismo tiempo nada, estás ido en ese momento de no poder creer que al final lo conseguimos y es muy difícil de explicar pero es eso, ya está, se terminó, se me dió, conseguí todo en la selección, en el Barcelona, en lo individual, era cerrar mi carrera de una manera única, nunca imaginé que se me iba a dar todo esto y llegar a ese momento fue lo máximo”.

La Copa del Mundo del 2026 ¿El final de Messi?

Messi podría llegar a la Copa del Mundo del 2026 con 38 años y ese podría ser el último torneo en la carrera de Lio Messi, sumando otro récord más a su lista de insignias y convertirse en el primer futbolista en disputar seis copas del mundo.

A Messi le restan 6 meses de contrato pero tiene opción a extenderlo por una temporada más en los que podrían ser los últimos meses viendo a Messi en el futbol de más alto nivel antes de que emigre a un club árabe o de la MLS y así vivir sus últimos días como futbolista.

