El emotivo mensaje que Pelé le dedicó a los mexicanos

Ciudad de México.- ¡Conmovedor! A casi 50 años del Mundial que Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, conquistara la Copa del Mundo en México 70, el astro brasileño reveló que el país Azteca ha sido el mejor en el que ha estado.

“De todos los viajes de toda mi carrera, todo el mundo me pregunta ¿Pelé, que piensas, cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? (...) un país que no puedo olvidar por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por cómo me trataron, hasta el día de hoy digo nuevamente fue México”, confesó Pelé en un mensaje difundido a través de la cuenta de Twitter de Marcelo Ebrard para la afición mexicana.

Aquí con subtitulos en español : pic.twitter.com/8bMdFV7iit — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 19, 2020

“El pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil, digo con Brasil porque soy brasileño y ellos me trataron y trataron a la selección brasileña maravillosamente. Olvidando al futbol, éramos bien recibidos en cualquier lugar al que íbamos y después con el premio que Dios nos dio de ser campeones del mundo en México”, añadió la leyenda del Santos F.C.

“A la afición mexicana, al pueblo mexicano le agradezco de corazón todo el cariño y toda la atención que nos dieron”, añadió el tres veces ganador de la Copa del Mundo.

