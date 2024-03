Ex portero internacional se burla de Vinícius y le dice que el futbol es para hombres

Luego de que el astro del Real Madrid Vinícius Junior soltara el llanto en conferencia de prensa previo al encuentro de preparación entre las selecciones de España y Brasil, el exportero de la selección de Paraguay José Luis Chilavert le responde con extrema dureza al que le asegura que el futbol es para hombres.

Vinícius habló sobre el racismo que vive en los encuentros en LaLIga española asegurando que cada vez tiene menos ganas de seguir jugando, acto seguido el brasileño comenzó a llorar.

Getty Images José Luis Chilavert

Chilavert, en sus redes sociales, le respondió a Vinícius, apelando a una trasnochada masculinidad y acusándole de ser el propio jugador del Real Madrid de ser el primero que insulta a los jugadores e incita a los aficionados del equipo contrario.

“Pan y circo, el primero que insulta y ataca a los rivales es él. Que no sea maricón, el futbol es para hombres”, escribió el portero paraguayo a través de su cuenta X que ha dado mucho de que hablar.

Las palabras de Vinícius contra el racismo

Estas son algunas de las palabras de Vinícius Junior, en la conferencia de prensa, sobre lo que expreso contra racismo.

“Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar”, dijo

“Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan”, añadió.

“Jugar al futbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor”, declaró el brasileño con la aprobación de los reporteros que se encontraban en la sala de prensa.

Vinícius criticó que no ve avances en su lucha contra el racismo ya que “el problema que hay es que en España el racismo no es delito” y que “por esto, es todo más complicado”.

“Es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo, Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto. Me han escogido para hablar hoy porque es una causa por la que estoy luchando para que en el futuro próximo no le pase a nadie”, declaró.