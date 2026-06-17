Estos son TODOS los partidos de Lionel Messi en los Mundiales: Goles, asistencias y récords

Lionel Messi finalmente hizo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el martes pasado luego del partido entre la Selección de Argentina y el combinado de Argelia, mismo que terminó con victoria para la actual campeona del mundo que, en su cuadro titular, tuvo a La Pulga.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Lionel Messi, considerado por muchos el mejor jugador de todos los tiempos, cuenta con una historia realmente representativa en las Copas del Mundo. Por tal motivo, no está de más conocer los goles que ha cosechado, así como las asistencias y los récords que tiene hasta ahora.

¿Cuál es la historia de Lionel Messi en las Copas del Mundo?

Lo primero a tener en cuenta es que Lionel Messi hizo su debut oficial en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006, misma en donde su selección quedó eliminada en los cuartos de final y en donde el argentino sumó un gol y una asistencia en tres juegos disputados.

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En Sudáfrica 2010 Lionel Messi solamente sumó un pase a gol en los cinco partidos que disputó, siendo este su Mundial más flojo hasta ahora. Para Brasil 2014 Messi comandó a Argentina a la gran final, y si bien no la conquistó, sí dejó cuatro goles, una asistencia y un balón de oro en siete duelos disputados.

Cuatro años después, en Rusia 2018, Messi obtuvo un gol y dos asistencias en los cuatro juegos que Argentina disputó. Sin embargo, su coronación se dio en Qatar 2022 en donde Lionel no solo se convirtió en campeón del mundo, sino que fue el jugador más destacado del Mundial al anotar siete anotaciones y dar tres pases a gol..

¿Cuántos goles tiene Messi en la historia de los Mundiales?

Con un total de seis Mundiales disputados, Lionel Messi presume 16 anotaciones después de lo hecho en su debut en el Mundial 2026. Con ello, el astro argentino actualmente se encuentra en el primer lugar dentro de la tabla de máximos goleadores en la historia de este evento.