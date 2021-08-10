¡OFICIAL! Lionel Messi es nuevo jugador del Paris Saint-Germain

Lionel Messi, oficialmente, es nuevo jugador del Paris Saint-Germain, luego de su turbulenta del FC Barcelona, por cuestiones económicas en el club de La Liga. El futbolista argentino de 34 años de edad llegará a un equipo que domina su liga local y anhela dar el siguiente paso a nivel internacional con la UEFA Champions League.

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Lionel Messi, junto con Neymar Jr., Kylian Mbappé, Ángel Di María, Mauro Icardi, entre otros, será parte de la ofensiva del equipo parisino: una de las más imponentes en el mundo. En su etapa en el FC Barcelona, el seis veces ganador del Balón de Oro coincidió con el futbolista brasileño; después de algunas temporadas, sus caminos se reencuentran en la capital de Francia.

Los retos de Lionel Messi en el Paris Saint-Germain

El primer reto de Lionel Messi con el Paris Saint-Germain será recuperar el campeonato de la liga francesa, ya que, en la temporada 2020-2021 de la Ligue 1, el Lille ganó el campeonato de la campaña. Posteriormente, tendrá la obligación de ganar su quinta UEFA Champions League y la primera para el equipo parisino. Independientemente de sus logros, al final del año será uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.

¿Qué número usará Lionel Messi en el Paris Saint-Germain?

En la mayor parte de su carrera, Lionel Messi ha usado el número 10 en la espalda; en su nueva etapa con el Paris Saint-Germain, se espera que siga manteniendo el dorsal. Actualmente, Neymar Jr. es quien ocupa la camiseta #10; sin embargo, y por la gran amistad entre ambos futbolistas sudamericanos, podría cederle la casaca fácilmente.

¿Kylian Mbappé seguirá en el Paris Saint-Germain?

La llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, y el gran sueldo que exige, serían tema a considerar en el Fair Play Financiero que demanda la UEFA para la estabilidad económica de los clubes europeos. Una solución para mantener las finanzas en orden sería liberar a Kylian Mbappé, futbolista francés de 22 años de edad, que se le vence el contrato en verano de 2022 y no ha aceptado una renovación.

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La carrera de Lionel Messi con el FC Barcelona

Lionel Messi fue jugador del primer equipo del FC Barcelona desde 2004; es decir, tuvo 17 temporadas como futbolista culé. En casi dos décadas, ganó más de 30 títulos colectivos y 10 galardones individuales. En verano de 2020, intentó salir del equipo pero tan solo se mantuvo un año más para abandonar el club; fue el 16 de mayo de 2021 cuando jugó su último juego con los colores blaugranas.