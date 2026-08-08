Por qué el padre de Lionel Messi fue tan importante para su carrera: el sacrificio detrás de Jorge

La carrera de Lionel Messi difícilmente pueda explicarse sin la presencia de Jorge Messi. El padre y representante del astro argentino, quien falleció a los 68 años en Rosario, estuvo detrás de algunas de las decisiones más importantes de su trayectoria, desde aquella aventura que comenzó en Barcelona cuando Leo todavía era un niño hasta sus últimos años en Inter Miami.

Durante más de dos décadas se mantuvo alejado del protagonismo que rodeaba a su hijo, con un perfil bajo difícil de mantener debido a la exposición que genera Leo y su entorno. Sin embargo, su influencia fue enorme y comenzó mucho antes de los millones, los Balones de Oro y los grandes contratos.

El sacrificio de Jorge Messi para impulsar la carrera de Lionel

Jorge acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en el futbol de Rosario. El argentino pasó por Grandoli y posteriormente llegó a las fuerzas básicas de Newell's Old Boys, donde rápidamente comenzó a destacarse.

El gran problema apareció cuando le diagnosticaron una deficiencia de la hormona de crecimiento. Messi necesitaba un tratamiento costoso para continuar con su desarrollo y su familia debía encontrar una solución.

Fue entonces cuando apareció la posibilidad de viajar a España. Con apenas 13 años, Lionel llegó a Barcelona acompañado por su padre para intentar convencer al conjunto catalán de ficharlo.

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En más de una ocasión, el propio Leo reveló que su padre se levantaba a las 4 de la mañana y regresaba a su hogar a las 9 de la noche para cenar debido a sus compromisos laborales.

Jorge dejó atrás buena parte de su vida en Argentina para acompañar a su hijo. La apuesta terminó siendo acertada: Barcelona decidió incorporar al adolescente y se comprometió con el tratamiento hormonal que necesitaba.

Jorge Messi acompañó a Lionel durante sus primeros años en Barcelona

La adaptación tampoco fue sencilla. Parte de la familia regresó a Rosario, mientras que Jorge permaneció junto a Lionel durante una etapa fundamental de su formación.

De esta manera, pasó de acompañarlo como padre a convertirse paulatinamente en el encargado de proteger sus intereses profesionales.

Cabe destacar que Jorge no firmó la famosa servilleta que aseguró la llegada de Messi al Barcelona. Ese acuerdo fue rubricado por Carles Rexach, Horacio Gaggioli y Josep Maria Minguella. Su importancia estuvo en acompañar el proceso y sostener la decisión de que Leo continuara su carrera en España.

Jorge Messi, padre de Lionel y su representante

Jorge Messi se convirtió en el representante de Lionel

Con el crecimiento del futbolista, Jorge asumió el papel de representante y principal interlocutor de su hijo. Su influencia quedó demostrada especialmente durante las grandes renovaciones que Messi firmó con Barcelona.

En 2017, por ejemplo, el entonces presidente Josep Maria Bartomeu reconoció que Jorge tenía poder para firmar el contrato laboral de Lionel en representación del jugador. También intervenía en cuestiones relacionadas con sus derechos de imagen.

Con el paso del tiempo se conformó una estructura mucho mayor alrededor del futbolista, integrada por abogados, asesores y especialistas financieros. Pese a ello, Jorge siguió apareciendo como una de las personas de mayor confianza para tomar las decisiones deportivas.

Jorge Messi estuvo detrás de las decisiones más importantes de Lionel

Su papel quedó todavía más expuesto en 2020. Cuando Lionel manifestó su intención de salir del Barcelona, Jorge viajó a España y negoció personalmente con Bartomeu. Incluso cuestionó la aplicación de la cláusula de rescisión de 700 millones de euros que defendían el club y LaLiga.

Un año más tarde participó en el proceso de renovación que finalmente no pudo concretarse y posteriormente negoció con PSG el desembarco de Messi en Francia.

La historia se repitió en 2023. Jorge habló con PSG sobre una renovación, se reunió con Joan Laporta para estudiar un regreso al Barcelona y mantuvo conversaciones con Inter Miami.

Jorge Mas, propietario del conjunto estadounidense, incluso reveló que durante varios años mantuvo conversaciones con el padre del argentino para lograr su fichaje.

Así, Jorge pasó de acompañar a un niño que buscaba una oportunidad lejos de Rosario a representar al futbolista más importante de su generación. Un sacrificio familiar que comenzó cuando pocos podían imaginar hasta dónde llegaría Lionel Messi.