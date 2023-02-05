Lionel Messi, cerca de renovar su contrato con el París Saint-Germain

El director deportivo del París Saint-Germain, Luis Campos, ha asegurado que el equipo mantiene conversaciones con Lionel Messi para prolongar su contrato, el cual termina al final de la Temporada 2022/23.

"Estamos negociando. No quiero esconder que me gustaría tenerlo en este proyecto, que pueda seguir con nosotros", dijo Campos para la cadena televisiva TF1.

Y es que hace unos meses la renovación de su contrato parecía cuestión de pequeños detalles, no obstante, las cosas se han complicado tras el regreso de Messi de Argentina con el título Mundial conquistado en Qatar 2022.

"Estaría feliz si siguiera, pero estamos en negociaciones en este momento para tratar de concretarlo, para seguir teniendo a Leo Messi con nosotros", dijo.

Messi se encuentra disputando su segunda temporada en el PSG, equipo del cual es parte desde el verano de 2021 tras salir del Barcelona.

David Beckham confesó quién es el mejor futbolista con quien jugó

Te puede interesar: VIDEO: Golazo de Lionel Messi con el PSG ante Toulouse en la Ligue 1

Lionel Messi con el PSG en la Temporada 2022/23

A lo largo de la Temporada 2022/23, Lionel Messi ha visto actividad en 18 partidos, en todos ellos como titular y saliendo de cambio en cinco ocasiones. Es la segunda campaña del atacante de Argentina como jugador del París Saint-Germain. En su primer año con el equipo de la capital de Francia, ‘La Pulga’ tuvo minutos en 26 compromisos e hizo 6 goles.

El PSG se mantiene como líder de la Ligue 1 tras 22 partidos. La escuadra comandada por Christophe Galtier registra 54 unidades.

Te puede interesar: Messi no renueva con el PSG y aficionados piden su regreso a Barcelona

