VIDEO: Golazo de Lionel Messi con el PSG ante Toulouse en la Ligue 1

Lionel Messi sigue haciendo goles en la Ligue 1. En el encuentro entre el París Saint-Germain y Toulouse, correspondiente a la Fecha 22 de la Liga de Francia, el argentino puso en ventaja al equipo dirigido por Christophe Galtier y le dio la vuelta al partido.

Fue al minuto 58, que Lionel Messi se hizo presente en el marcador. Con un disparo desde fuera del área, 'La Pulga' puso el 2-1 en la pizarra, sumando su noveno gol en la Temporada 2022/23 con la escuadra de París. Colocando el balón en la base del poste del arco defendido por Maxime Dupé.

GOL | PSG 2-1 Toulouse ⚽ Lionel Messihttps://t.co/Mvp98qVX1a — VAR Tático (@vartatico) February 4, 2023

Antes, Achraf Hakimi puso el tanto de la igualada al 38'. Y es que el PSG dio inicio al juego abajo en el marcador con un gol de Branco van den Boomen al minuto 20 en la cancha del Parque de los Príncipes.

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La Temporada 2022/23 de Messi en la Ligue 1

A lo largo de la Temporada 2022/23, Lionel Messi ha visto actividad en 18 partidos, en todos ellos como titular y saliendo de cambio en cinco ocasiones. Es la segunda campaña del atacante de Argentina como jugador del París Saint-Germain. En su primer año con el equipo de la capital de Francia, 'La Pulga' tuvo minutos en 26 compromisos e hizo 6 goles.

Con la victoria frente a Toulouse, el PSG se mantiene en la cima de la clasificación con 54 puntos. Por su parte, la escuadra de Toulouse se encuentra de momento en el puesto 12 con 29 unidades a falta de que se disputen el resto de juegos de la Jornada 22.

El siguiente partido del PSG en la Ligue 1 es ante Mónaco en la Fecha 23. No obstante, antes tiene un compromiso en los Octavos de Final de la Copa de Francia frente a Marsella. Mientras que Toulouse tiene como rival a Reims en el torneo de Copa y posteriormente, en la Jornada 23 de la competencia local reciben al Rennes.

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