Cristiano Ronaldo podría jugar en México en el 2026 y NO ES BROMA

La noticia ha sacudido al futbol azteca: diversos medios señalan que la Federación Mexicana de Futbol está muy cerca de cerrar un acuerdo para que la Selección Mexicana enfrente a Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca (Banorte), en marzo de 2026, como parte de la última Fecha FIFA antes del arranque del Mundial. El duelo tendría como estrella principal a Cristiano Ronaldo, quien podría pisar por primera vez el césped del renovado Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Azteca, que ha estado en remodelación desde 2024 para cumplir con los estándares FIFA, será una de las sedes del Mundial 2026, y su reapertura promete ser un evento de talla mundial. La presencia de CR7, uno de los máximos ídolos del futbol, convertiría este amistoso en un espectáculo inolvidable para los aficionados mexicanos.

¿Cuántas veces Cristiano Ronaldo ha jugado contra equipos mexicanos?

Aunque Cristiano Ronaldo ha enfrentado a clubes mexicanos en el pasado, como América y Cruz Azul en el Mundial de Clubes, nunca ha jugado un partido oficial en territorio mexicano. En 2010 y 2016, anotó goles ante América en partidos disputados en Estados Unidos y Japón, respectivamente. Su visita al Estadio Azteca marcaría un hito en su carrera y en la historia del recinto.

¿Cuántas veces Cristiano Ronaldo ha jugado contra la Selección Mexicana?

En cuanto a enfrentamientos ante la Selección Mexicana, Cristiano ha estado dos veces contra el conjunto azteca. La primera fue en la Copa del Mundo Alemania 2006, donde Portugal venció 2-1 en la fase de grupos. Aunque CR7 no jugó en ese partido quedándose en la banca por decisión técnica. La segunda ocasión fue en la Copa Confederaciones 2017, celebrada en Rusia, donde brindó una asistencia en el empate 2-2 en fase de grupos. No participó en el duelo por el tercer lugar, que también enfrentó a ambas selecciones.

De concretarse el encuentro, sería la segunda vez que México y Portugal se ven las caras con Cristiano Ronaldo en la cancha, y la primera en suelo mexicano. Además, este partido serviría como ensayo general para la Selección Azteca , que será anfitrión del Mundial junto a Estados Unidos y Canadá.

La expectativa crece. ¿Veremos a Cristiano Ronaldo gritar su famoso “¡SIUUU!” en el Azteca?

