¡Se acerca el último baile de Lionel Messi con la Selección Argentina!

El delantero Lionel Messi, icono del futbol mundial y señalado por muchos como el mejor jugador de todos los tiempos, ha confirmado cuándo será su último baile como seleccionado de la albiceleste dentro de un juego de eliminatorias mundialistas.

Messi, por ese motivo llevará a su familia, amigos y gente cercana para vivir a su lado una despedida que será emotiva, más allá de que luego vengan amistosos y el propio Mundial de la FIFA del 2026, en el que Messi debe estar tratando de refrendar el campeonato obtenido en Qatar 2022.

Messi, de 38 años de edad, confirmó esta información en un entrevista reciente y tiene muy clara la fecha en el calendario.

¿Cuándo es el último juego como local con Argentina para Lionel Messi?

El delantero del Inter Miami, el veterano Leo Messi jugará su último partido como local dentro de eliminatorias mundialistas en el compromiso de Argentina en contra de Venezuela, el 4 de septiembre en el Estadio Monumental, de Buenos Aires.

Messi recalcó que será un día especial, pues aunque vengan amistosos u otros juegos, ese día lo tiene visualizado como el del adiós.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos”, acotó La Pulga, el hombre que ha emocionado al mundo en los últimos 20 años y ha hecho cosas imposibles en la cancha.

#SelecciónMayor 🇦🇷 Lista definitiva de convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas 🏆 pic.twitter.com/CMMDzT19C6 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 28, 2025

Argentina ya está clasificada al Mundial del 2026

Argentina, que es líder de la clasificación con 35 puntos, sacándole 10 puntos a Ecuador y Brasil, con 25 cada una, tiene desde meses atrás su boleto al Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá, por lo que encara los juegos a estas alturas con calma, entendiendo que Venezuela y Ecuador serán parte de su preparación pero ya no del objetivo principal.