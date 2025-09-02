Hasta a los fans de CR7: Lionel Messi hace llorar a toda Latinoamérica al confesar esto

No hay dudas sobre que Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de toda la historia del futbol y muchos fanáticos están aterrorizados con la posibilidad de que el ‘10’ argentino se retire en un futuro no muy lejano. Pese a su larga edad, el ex FC Barcelona estuvo presente en el XI ideal de la Leagues Cup 2025 , pero unas recientes declaraciones dejaron a sus fanáticos con lágrimas en los ojos: se viene el último partido de Messi en Argentina. Hasta los fans de Cristiano Ronaldo (CR7) lo lamentan.

Tras caer en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders , Messi fue interceptado por una periodista y fue consultado sobre el partido entre Argentina y Venezuela por la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Las palabras del delantero hicieron llorar a más de uno: “El partido contra Venezuela va a ser muy especial para mí, porque va a ser el último por Eliminatorias. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará”.

Inter Miami / X Lionel Messi jugará su último partido oficial en suelo argentino

Todo parece indicar que será el último partido oficial de Messi en suelo argentino, ya que en 2026 se jugará la Copa del Mundo en Norteamérica, al igual que la Finalissima contra España, partido que se jugará fuera de Argentina. Además, la ‘Albiceleste’ tampoco disputará las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030, ya que serán uno de los países anfitriones junto a Uruguay, Paraguay, Marruecos, España y Portugal.

"El partido vs. Venezuela va a ser muy especial para mi, PORQUE VA A SER EL ÚLTIMO POR ELIMINATORIAS. Lo voy a vivir de esa manera, después no sé qué pasará".



Se acerca el último baile.



😭🇦🇷



pic.twitter.com/s252obDzYL — Messi out of Context (@OutMessi_) August 28, 2025

¿Cuándo jugará Lionel Messi con Argentina el choque ante Venezuela?

Messi jugará su último partido oficial en suelo argentino con la ‘Albiceleste’ el próximo jueves 4 de septiembre. Los argentinos recibirán a Venezuela en el Estadio Más Monumental a las 17:30 horas (Ciudad de México). Cabe destacar que Argentina ya está clasificada a la próxima Copa del Mundo y se aseguró el primer puesto. Sin embargo, buscarán la victoria para despedir a su máximo ídolo como corresponde.