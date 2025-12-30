La lista de personalidades del deporte en el mundo que murieron en el 2025

El 2025 fue un año de muchas emociones en el mundo del deporte, pero también fueron 12 meses en el que hubo momentos de drama y despedida con la muerte de personalidades que tuvieron un impacto en diferentes disciplinas y ámbitos.

Desde Cristobal Ortega, fallecido en los primeros días del 2025, pasando por Manuel Lapuente, el jugador del Liverpool Diogo Jota, el luchador Hulk Hogan o el pionero en la lucha extrema Sabú, hasta la leyenda del boxeo George Foreman o el británico Ricky Hatton quien murió de acuerdo a las indagatorias por suicidio.

El año arrancó triste para el americanismo, pues apenas el 2 de enero despidieron a la leyenda azulcrema Cristóbal Ortega, quien fue seis veces campeón con esta escuadra, y quien murió a los 68 años de edad.

El mismo 2 de enero, otra muerte se dio en el mundo, y fue la de la húngara Agnes Keleti, leyenda en el deporte de la gimnasia a los 103 años.

El 22 de enero, la NFL se vistió del luto al conocer la muerte de Calvin Jones, quien jugó para Raiders y Packers. Tenía 54 años y presuntamente fue una especie de intoxicación lo que lo llevó a la muerte.

El boxeo tuvo un momento amargo el 21 de marzo, cuando se reveló que la leyenda George Foreman, dos veces campeón del mundo había muerto a los 76 años.

En abril, exactamente el día 10, el americanismo tuvo otro golpe, y es que el ex entrenador y quien marcó una época en este equipo Leo Beenhakker, murió a los 82 años.

El 11 de mayo tocó el turno de que la lucha libre despidió a una verdadera leyenda, un pionero en su estilo. El wrestling se vistió de luto al despedir a Sabú a los 60 años de edad.

El 3 de julio el deporte mundial tuvo uno de los días más trágicos, cuando Diogo Jota, figura del Liverpool y ex compañero de Raúl Jiménez murió a causa de un aparatoso accidente en un Lamborghini, en el que iba con el también futbolista André Silva; ambos murieron.

El 24 de julio la noticia impactó a la lucha libre fue la muerte del icónico Hulk Hogan, a los 71 años. Los reportes posteriores indican que padecía una enfermedad terminal.

El 14 de septiembre el boxeo tuvo un día muy amargo, por la muerte del británico Ricky Hatton, ex boxeador de 46 años quien se habría quitado la vida y quien había hablado abiertamente sobre su ansiedad, adicciones y deseos de quitarse la vida.

Imagen, Depositphotos

El 25 de octubre el balompié mexicano despidió a uno de los grandes: Manuel ‘Manolo’ Lapuente quien con su estilo y visión dejó una escuela como estratega.

Marshawn Kneeland, jugador en activo de los Dallas Cowboys murió el 6 de noviembre, en un suceso trágico; arrastraba problemas de depresión a sus 24 años.