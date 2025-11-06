Revelan el espeluznante motivo de la muerte de Marshawn Kneeland

E l defensivo Marshawn Kneeland, quien murió a los 24 años de edad este jueves en Texas, mantiene a la policía del poblado de Frisco en investigación teniendo como posible motivo de la muerte del jugador de Dallas Cowboys un disparo de arma de fuego que el mismo habría detonado.

La NFL y Dallas Cowboys, así como muchos medios de comunicación se han mantenido con secrecia y cautela en relación al motivo de la muerte del jugador que estaba en su segundo año en la NFL, calificando solamente su fallecimiento como trágico.

Pero la policía de Frisco, en un comunicado desplegado en sus redes sociales la mañana del jueves, describe la situación que se desató durante la noche del miércoles y que culminó la madrugada del jueves con el hallazgo del cuerpo sin vida de Marshawn Kneeland quien se habría disparado asímismo.

Esto es lo que sabe de la muerte de Marshawn Kneeland, de acuerdo al comunicado policiaco

"Un hombre fue encontrado sin vida por una aparente herida de bala autoinfligida después de una persecución que terminó en Frisco. Nuestras más sinceras condolencias para la familia y los amigos de Marshawn Kneeland".

La policia de Frisco acota que cerca de las 10:33 de la noche del miércoles, cuerpos policiacos trataron de detener un auto por una infracción de tránsito, en una zona carretera de Dallas North Tollway, sin tener éxito, por lo que se desató una persecución.

El coche fue perdido de vista y luego ubicado con señales de choque en Dallas Parkway, pero sin el conductor, por lo que se inició un operativo por tierra y aire para dar con el paradero.

La policía de Frisco, señala que a la 1:31 de la mañana ya del 6 de noviembre fue ubicado Kneeland muerto con una herida de bala autoinflingida.

Recalcan que el médico forense analiza el caso para determinar la causa exacta y el motivo de la muerte del defensivo de la NFL.

Kneeland, una promesa de la NFL que despegada con Dallas Cowboys

Su muerte, y posible motivo de este fallecimiento han consternado a la NFL, pues apenas el lunes en el Monday Night ante Arizona, logró tener su primer touchdown en una jugada poco usual, logrando acercar en el marcador a su equipo e ilusionando sobre sus capacidades en el emparrillado.

Con dos años en Dallas, elegido en el Draft del 2024 en la segunda ronda, Marshawn Kneeland tenía un futuro por delante que ahora ha quedado frostrado por su repentina muerte.