LIV Golf Mexico City 2026 presenta a Los Ángeles Azules y Sofi Tukker como los conciertos estelares

El golf de clase mundial y la música internacional se unirán en el corazón de la capital cuando LIV Golf Mexico City regrese al Club de Golf Chapultepec del jueves 16 al domingo 19 de abril de 2026. Como parte de la experiencia estilo festival que define a la liga, el evento contará con dos actos estelares que convertirán el fin de semana en una verdadera celebración: Los Ángeles Azules el viernes 17 de abril y SOFI TUKKER el sábado 18 de abril.

Será la fiesta definitiva.

Originaria de Iztapalapa, la familia Mejía Avante ha transformado la cumbia mexicana en un fenómeno global. En 2026, Los Ángeles Azules celebran cuatro décadas llevando su característico sonido de cumbia sonidera a los escenarios más importantes del mundo. Con más de 14 millones de oyentes y 76 millones de reproducciones mensuales en Spotify, el grupo se ha consolidado como el máximo exponente del género. Su icónica “Cómo Te Voy a Olvidar” forma parte del ADN musical latino, y entre sus hitos destaca haber sido el primer grupo de cumbia en presentarse en el Coachella Valley Music and Arts Festival, además de memorables actuaciones en Vive Latino.

EN VIVO: Chivas sigue intratable y llega a 6 victorias consecutivas | La Mesa Protagonista

Te puede interesar: Así será “The Grounds”, el nuevo modo Mundo Abierto del EA Sports FC 27; puntos a destacar

Sus videos musicales han ingresado en dos ocasiones al exclusivo Billion Views Club de YouTube, convirtiéndose en la primera banda latina en lograrlo. Ahora, celebrando 40 años de trayectoria, llevarán su energía, colaboraciones sorpresa y grandes éxitos al escenario de LIV Golf Mexico City. El viernes por la noche, Chapultepec se llenará de cumbia.

Por su parte, el dúo electrónico nominado al GRAMMY, SOFI TUKKER, integrado por Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern, es uno de los actos más electrizantes de la actualidad, con raíces en la música electrónica global y festiva con profundas influencias brasileñas. Con más de tres mil millones de reproducciones globales y múltiples certificaciones Platinum y Gold en cinco continentes, SOFI TUKKER ha construido una experiencia en vivo única que combina DJ sets, performance en directo y una producción visual explosiva.

Desde su sencillo debut “Drinkee” y el álbum Treehouse —ambos nominados al GRAMMY— hasta sus tres álbumes de estudio adicionales, WET TENNIS, BREAD y butter, el dúo ha llevado su mensaje de alegría, inclusión y empoderamiento a escenarios como Red Rocks y Forest Hills Stadium, además de presentarse en prácticamente todos los grandes festivales del mundo, desde Coachella hasta Tomorrowland. Este año comenzó con el lanzamiento de su nuevo sencillo “COOK” junto a J Balvin, mientras continúan destacando por su contraste creativo: electrónicos pero orgánicos, lúdicos, pero con propósito. Su show en vivo combina guitarras, beats electrónicos y coreografías contagiosas, convirtiendo cada presentación en una experiencia inmersiva. El sábado 18 de abril, esa energía global llegará al corazón de la Ciudad de México.

LIV Golf Mexico City 2026 tendrá sabor azteca

La semana de LIV Golf Mexico City también tendrá una fuerte presencia nacional con la participación de Abraham Ancer y Carlos Ortiz, quienes competirán como integrantes de Torque GC, el primer equipo 100 por ciento latinoamericano en LIV Golf League.

Torque GC representa un proyecto que combina alto rendimiento deportivo con un profundo sentido de identidad cultural y regional. Durante la semana del torneo en Chapultepec, el equipo asumirá un papel protagónico como anfitrión del evento, una responsabilidad que abrazan con orgullo y compromiso ante la afición mexicana y latinoamericana.

Ancer ha comenzado la temporada 2026 con gran solidez, registrando resultados de T4 y T12 en los dos primeros eventos del año. Actualmente, Torque GC ocupa la tercera posición en la clasificación del Campeonato por Equipos tras dos torneos disputados, perfilándose como uno de los contendientes tempranos de la temporada.

Te puede interesar: ¿Quién es Felipe Hernández, el joven de 17 años que firmó con los Yankees de NY?

