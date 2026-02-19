¿Quién es Felipe Hernández, el joven de 17 años que firmó con los Yankees de NY?

Las Grandes Ligas contarán con un jugador mexicano de cara a las próximas temporadas. Y es que, en las últimas horas, se dio a conocer que Felipe Hernández, jugador que apenas tiene 17 años de edad, recién firmó un contrato que lo vincula directamente con los Yankees de Nueva York.

Los Yankees de Nueva York son una de las franquicias más importantes y trascendentes no solo dentro de la MLB, sino en el apartado deportivo en su totalidad. Por tal motivo, no está de más conocer un poco más sobre Felipe Hernández y su vinculación con la escuadra de las Grandes Ligas.

¿Quién es Felipe Hernández y cómo firmó con los Yankees de la MLB?

Surgido de la Academia de los Diablos Rojos del México, y considerado uno de los prospectos más grandes que México tiene en la actualidad, Felipe Hernández es un pelotero mexicano nacido en Tamaulipas que apenas cuenta con 17 años de edad pero que, sin embargo, ha dado un paso gigante en su carrera.

Felipe se destaca por tener un talento nato para el béisbol; además, su edad lo hacen tener una proyección inimaginable, motivo por el cual los Yankees de Nueva York le ofrecieron un contrato a fin de ayudarlo a mejorar sus cualidades y, por ende, buscar un lugar en las Grandes Ligas en un futuro a corto y mediano plazo.

Felipe Hernández es un lanzador derecho que nació en Altamira y que cuenta con una recta que puede alcanzar las 95 millas por hora, velocidad poco habitual para jugadores menores de edad. Esta situación lo perfila como uno de los jóvenes más interesantes considerando, además, que ya hizo su debut como profesional en la LMB en agosto del año pasado.

¿Cuándo se presentará Felipe Hernández con los Yankees?

Se espera que, en próximos días, Felipe Hernández se integre al complejo de desarrollo que los Yankees tienen en la República Dominicana a fin de pulir todas sus cualidades. De hecho, no se descarta que el mexicano tenga participación en la Liga de Verano Dominicana con el objetivo de evolucionar cada vez más.