Así será “The Grounds”, el nuevo modo Mundo Abierto del EA Sports FC 27; puntos a destacar

El EA Sports FC 27 podría tener uno de los cambios más radicales en la historia de este videojuego, pues después de varios rumores en torno a su nuevo modo de juego, todo haría indicar que la próxima edición, a salir a mediados de este año, contaría con un nuevo Modo Mundo Abierto.

Los Modos de Mundo Abierto se han vuelto los más interesantes, populares y solicitados dentro del mundo de los videojuegos, pues te sugiere explorar el mismo y no seguir un patrón definido, lo cual permite generar mejores experiencias entre los usuarios. Ahora bien, ¿qué se sabe respecto a esto en el EA Sports FC 27?

The Grounds, ¿cómo será el Modo Mundo Abierto en el EA Sports FC 27?

A falta de un anuncio oficial por parte de Electronic Arts, distintos insiders han dado a conocer que la próxima edición del EA Sports FC contará con un Modo Mundo Abierto que tendrá como nombre The Grounds, lo cual ha hecho que los usuarios deseen conocer más detalles al respecto.

Se espera que, en esta nueva modalidad, el usuario tenga la oportunidad de recorrer una ciudad entera a su gusto; además, estos tendrán la facilidad de visitar la barbería para realizar distintos cambios estéticos, una función que se relaciona con lo que ocurre con distintos futbolistas en la actualidad.

Como usuario tendrás la oportunidad de subir de nivel en el baller creado a través de la experiencia, por lo que también tendrás podrás entrenar en el gimnasio por cuenta propia. Tendrás la posibilidad de darle un toque particular a tu reproductor de música y, finalmente, existirá la oportunidad de que organices juegos callejeros en busca de mejorar tu reputación en las calles.

¿Cuándo sale a la venta el EA Sports FC 27?

De acuerdo con el seguimiento del calendario habitual de la franquicia, el estreno de este videojuego se realiza semanas después del inicio de una nueva temporada en Europa. Por tal motivo, todo haría indicar que el EA Sports FC 27 saldría a la venta entre el 24 y el 25 de septiembre de este año.

